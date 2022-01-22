Український генерал озвучив сценарій битви за Харків

Бої в містах – це дуже важкі бої, в яких гине багато військовослужбовців, застерігає Ігор Романенко

Якщо Росія задіє бомбардувальники та гелікоптери, час обчислюватиметься хвилинами

Якщо Росія наважиться напасти на Харків, то спочатку буде облога міста. Вже після поділу на сектори їх зачищатимуть. Про це в ефірі Апостроф TV розповів генерал-лейтенант, ексзаступник голови Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко.

За його словами, спочатку навряд чи буде бомбардування міст. Швидше їх обминатимуть. Але якщо Росія задіє бомбардувальники та гелікоптери, аби вразити воєнні чи інфраструктурні об’єкти, час обчислюватиметься хвилинами.

«Треба знати, що бої в містах – це дуже важкі бої, в яких гине багато військовослужбовців. Тому часто-густо війська, угруповання, вони обходять міста. Просуваються далі, а потім – облога, поділ на частини, сектори та поступове зачищення цих секторів», – припустив Романенко.

Нагадаємо, заяву про те, що Росія може окупувати Харків, Зеленський зробив в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому 21 січня. За словами президента, це стане початком великомасштабної війни.

«Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися», – сказав він.

Після цього мер Ігор Терехов відповів Зеленському на слова про «окупацію Харкова». Мер запевнив, що харків'яни готові дати відсіч загарбнику.

Читайте також: