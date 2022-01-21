Російські снайпери знову активізувались на лінії фронту (відео)

Нашим солдатам постійно треба бути напоготові

Українські бійці поділились спостереженнями за найманцями Російської Федерації

В очікуванні ймовірного наступу російських військ, збільшується напруга на лінії фронту.

Як повідомляє Суспільне, українським бійцям на передовій зараз найбільше шкодить робота ворожих снайперів.

За словами Михайла, який несе службу в районі Золотого «Вдень вони переважно більше спостерігають, хто де виходить, як, що, до чого. Вони працюють з ПБС (прилад безшумної стрільби). Пострілу не чути, вже чуєш, коли куля прилетить».

Відстань до ворога тут рахують сотнями метрів. За словами військових вдень тихо, а стріляють бойовики дуже часто вночі.

Нагадаємо, в інтерв'ю американському виданню The Washington Post президент України Володимир Зеленський висловив припущення, що російська армія може окупувати Харків на підставі «захисту російськомовного населення».

Після цього мер Ігор Терехов відповів Зеленському на слова про «окупацію Харкова».

У зверненні до нації 19 січня Зеленський закликав українців не панікувати, «вірити не чуткам, а офіційним джерелам», а також попросив ЗМІ не сіяти паніку, висвітлюючи російську воєнну загрозу.