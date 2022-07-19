Резніков назвав втрати окупантів у битві за Лисичанськ та Сєвєродонецьк

Понад 20 тис. ворожих солдатів отримали поранення

Під час битви за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області українські військові знищили близько 11 тис. окупантів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ході дискусії, що організувала Atlantic Council.

«За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів» – розповів міністр.

За словами Рєзнікова, українськими військовими було знищено близько дві тис. солдатів так званої «ЛНР» і близько 8-9 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.

При цьому він додав, що понад 20 тис. ворожих солдатів отримали поранення. З них близько 6,5 тисяч – важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.

Також Резніков розповів, скільки Himars потрібно Україні для контрнаступу.

Нагадаємо, 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. У місті до самого кінця тривали вуличні бої.