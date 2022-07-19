  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Резніков назвав втрати окупантів у битві за Лисичанськ та Сєвєродонецьк
рус
    Політика

    Резніков назвав втрати окупантів у битві за Лисичанськ та Сєвєродонецьк

    Резніков назвав втрати окупантів у битві за Лисичанськ та Сєвєродонецьк
    фото з відкритих джерел

    Понад 20 тис. ворожих солдатів отримали поранення

    Під час битви за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області українські військові знищили близько 11 тис. окупантів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ході дискусії, що організувала Atlantic Council.

    «За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів» – розповів міністр.

    За словами Рєзнікова, українськими військовими було знищено близько дві тис. солдатів так званої «ЛНР» і близько 8-9 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.

    При цьому він додав, що понад 20 тис. ворожих солдатів отримали поранення. З них близько 6,5 тисяч – важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.

    Також Резніков розповів, скільки Himars потрібно Україні для контрнаступу.

    Нагадаємо, 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. У місті до самого кінця тривали вуличні бої.

    Читайте також: Сєвєродонецьк під окупантами. Юрій Бутусов пояснює причини і наслідки
    Теги: росія окупанти війна Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Резніков назвав втрати окупантів у битві за Лисичанськ та Сєвєродонецьк