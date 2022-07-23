«Нажерлись і гранатометами в село всадили»: окупант розповів про «пригоди» в Україні (аудіо)

Загарбник визнає, що більшість речей здобуто шляхом мародерства

Російські загарбники дедалі частіше скаржаться рідним, що не можуть поїхати додому з війни в Україні. Так, у черговому перехопленні Головного управління розвідки рашист розповідає мамі, що його підрозділ не відпускають на ротацію, попри те, що всі документи для цього давно готові. Також розказує, що більшість речей здобуто шляхом мародерства.

Розповідає про «надійних» колег по службі: «Нажерлись і гранатометами в село всадили. Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові».

Нагадаємо, низка дошкульних ударів Збройних сил по складах боєприпасів окупаційних сил змусила росіян вдатися до маскування постачання зброї.

Відомо, що у липні ЗСУ завдали кілька влучних ударів по складах, де рашисти зберігали боєприпаси. Так, тільки аз 15 липня були знищені два російські склади на Херсонщині - районі Благодатного та Давидова Броду.