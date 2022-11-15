«Ситуація складна». Садовий розповів, що відбувається у місті після атак ворога

У Львові 80% міста ще й досі без світла

16 листопада на маршрути у Львові виїдуть додаткові автобуси, адже трамваї та тролейбуси у місті не курсують

У Львові після ракетних ударів 15 листопада без електроенергії залишається 80% міста. Станом на 21:00 лише половина мешканців має воду. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Зараз енергетики обстежують об'єкти критичної інфраструктури. Повернення електроенергії може зайняти більше часу, аніж минулих обстрілів. Централізоване теплопостачання наразі відсутнє через відсутність електроенергії", — повідомив Андрій Садовий.

За словами Андрія Садового, лише половина мешканців має у домівках воду. Зазвичай, вода є на перших поверхах. Її подають із застосуванням дизель-генераторів.

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"Вода буде до 23:00 сьогодні та з 6:00 завтра. Найскладніша ситуація — у Шевченківському районі. Там, де відновити воду централізовано не можемо, будуть їздити водовозки. Графік повідомимо додатково", — розповів Андрій Садовий.

Мер додав, що садки та школи завтра працюють в режимі чергових груп. Супермаркети у місті працюватимуть на дизель-генераторах. Як домовлялися з підприємцями раніше, якщо світла не буде довший час, працівники виноситимуть продукти до виходу та продаватимуть їжу на виніс. Аптеки та банки працюватимуть на дизель-генераторах.

За словами Андрія Садового, 16 листопада на маршрути у Львові виїдуть додаткові автобуси, адже трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Також мешканців закликають не користуватися ліфтами під час повітряної тривоги. Упродовж 15 листопада отримали 24 звернення про те, що у ліфтах під час повітряної тривоги застрягли люди.

Нагадаємо, удень 15 листопада, під час масованої ракетної атаки на Україну стало відомо, що у Львові частково зникло електропостачання.

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Удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Росія сьогодні випустила по Україні понад 90 ракет. Наша протиповітряна оборона збила 70.