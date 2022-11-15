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«Ситуація дуже складна». Вілкул повідомив деталі про обстріл Кривого Рогу

Надія Клочко
glavcom.ua
«Ситуація дуже складна». Вілкул повідомив деталі про обстріл Кривого Рогу
Сили ППО збили збили дві ворожі ракети біля Кривого Рогу
фото з відкритих джерел

Через атаку ворога у Кривому Розі є проблеми з електрикою, водо- та теплопостачанням

У Кривому Розі три ворожі ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури, який фактично зруйнований. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Дві ракети ППО збило (дякуємо!), три ракети вдарили в об’єкт енергетичної інфраструктури, який фактично зруйнований. Рятівники боряться з масштабною пожежею (це те зарево, яке бачить частина Кривого Рогу)», – зазначив він.

Вілкул також поінформував, що без світла залишаються декілька районів міста. Наразі триває переключення на інші лінії там, де це можливо.

Також голова військової адміністрації Кривого Рогу повідомив, що у частині Тернівського району міста зупинені котельні через відсутність електрики. Наслідки гідроударів з’ясовуються.

Також відомо, що на декількох насосних станціях запущені з генераторів.

«Можливий слабкий тиск води. Особливо в районе 129 кварталу, Мусоргського, 20-го партзїзду. Реалістично будуть місця, де воду подавимо до другого-третього поверху. Прохання – верхні поверхи набирають на нижніх», – зазначив Вілкул.

Посадовець також поінформував про ситуацію з транспортом у місті.

«Метро – 15 хвилин була зупинка потягів, переключилися на резервні лінії, всіх вивезли. Тролейбус – не працює з Тернів до 44 кварталу. Випускаємо автобуси: РОФ-1 – 44 квартал через житломасив СевГОКу та РОФ-1 – 44 квартал через Даманський», – зазначив він.

Вілкул також зазначив, що лікарні у місті працюють – вони забезпечені генераловими.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу повідомив, що наразі триває рятувальна операція щодо підняття на поверхню шахтарів, які були у шахтах під час вибухів.

«Під землею під час вибухів в чотирьох шахтах знаходилось 566 шахтарів. Проводиться рятувальна операція. Вже виведено на поверхню 457. Під землею ще 109 людей. Реально треба декілька годин. Застосовуються контргрузи та ручні лебедки. Ситуація дуже складна, працюють всі аварійні, комунальні та рятувальні служби. Зберігаємо спокій, ми знаємо, що робити», – написав Вілкул.

«Ситуація дуже складна». Вілкул повідомив деталі про обстріл Кривого Рогу фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 листопада, росіяни поцілили ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування.

Удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Росія сьогодні випустила по Україні понад 90 ракет. Наша протиповітряна оборона збила 70. 

Теги: війна Кривий Ріг Олександр Вілкул

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