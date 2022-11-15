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Через обстріл у Кривому Розі під землею застрягли сотні шахтарів: подробиці рятувальної операції

Надія Клочко
glavcom.ua
Через обстріл у Кривому Розі під землею застрягли сотні шахтарів: подробиці рятувальної операції

Операція з порятунку шахтарів, які застрягли під землею, тривала декілька годин

У Кривому Розі завершена рятувальна операція, за результатами якої на поверхню вивели понад пів тисячі шахтарів, які застрягли під землею через ракетну атаку Росії. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За словами посадовця, рятувальна операція тривала майже чотири години.

«Рятувальна операція щодо шахтарів Кривбасу закінчилася. З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Дякую гірничорятувальникам та колективам шахт, що були на поверхні. Операція тривала майже чотири години», – повідомив Вілкул.

Зазначимо, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул раніше повідомив, що у Кривому Розі три ворожі ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури. Також він повідомив, що під землею під час вибухів в чотирьох шахтах знаходилось 566 шахтарів.

Вілкул наголосив, що ситуація у місті дуже складна, працюють всі аварійні, комунальні та рятувальні служби. Зберігаємо спокій, ми знаємо, що робити», – написав Вілкул.

Через обстріл у Кривому Розі під землею застрягли сотні шахтарів: подробиці рятувальної операції фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 листопада, росіяни поцілили ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування.

Удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Росія сьогодні випустила по Україні понад 90 ракет. Наша протиповітряна оборона збила 70. 

Теги: Кривий Ріг Олександр Вілкул

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