ППО збила 70 ракет із понад 90 запущених по Україні 

Ворог пошкодив 15 об'єктів енергетики

Росія сьогодні випустила по Україні понад 90 ракет. Наша протиповітряна оборона збила 70. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Пошкоджені 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. Зараз тривають аварійні відключення у багатьох областях.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ракети типу «Калібр» були запущені з Чорного моря, Х-101, Х-555 – з Каспію та з Ростовської області.

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Нагадаємо, на тлі масованої ракетної атаки президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави закликав громадян берегти себе. Президент також закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги.

15 листопада вибухи пролунали у більшості українських областей. Під ударом опинилися Київська, Львівська, Рівненська, Кіровоградська, Сумська, Чернігівська, Тернопільська, Волинська, Житомирська, Хмельницька та інші області.

Нагадаємо, російські загарбники випустили по Україні приблизно сотню ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

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Як відомо, російські загарбники сьогодні, 15 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Прильоти зафіксовано у столиці та ще дев’ятьох областях.

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.