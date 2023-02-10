Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців

Показали, як летить ракета – допомогли ворогу

Поширюючи відео та фото ракет під час повітряної тривоги ви допомагаєте росіянам координувати напрямок польоту ракет й автоматично стаєте коригувальником ворожого вогню. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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«Показали, як летить ракета – допомогли ворогу. Якщо одного разу ППО вдалося збити ракету на цьому напрямку, то наступного може не пощастити», – йдеться в повідомленні.

Що робити, якщо побачили такі відео

Звертайтеся до СБУ, а точніше у чат-бот. Він створений для інформування про зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами. А також для викриття інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливі дані.

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Що робити, якщо ви дійсно побачили ракету

Повідомте про це за допомогою додатку «єППО». Якщо ви побачили повітряну ціль (крилату ракету чи ворожий дрон), відкрийте «єППО», виберіть тип цілі, направте телефон у напрямку її руху та натисніть червону кнопку.

«Наголошуємо! Застосунок «єППО» схвалений та рекомендований розвідкою Міноборони України і є абсолютно безпечним для використання українцями», – додали в КМВА.

Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

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Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.