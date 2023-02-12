Збиралися воювати з поляками та німцями: полонені «вагнерівці» розповіли про участь у війні

З підрозділу з 10 осіб 7 загинули відразу

Два полонені бійці, завербовані в ПВК «Вагнера», поділилися досвідом участі у війні на території України. У розмові із журналістами CNN полонені зізналися, що нічого не знали про ситуацію на фронті і йшли воювати з «поляками і найманцями».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також вони розповіли, як були розгромлені ЗСУ в районі Білогорівки на Луганщині.

Імена співрозмовників журналісти не розкрили, але уточнили, що вони потрапили в полон ЗСУ наприкінці 2022 року. Один із зеків розкрив подробиці першого штурму з його участю. Атаку здійснили в районі Білогорівки Луганської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нас було 90 осіб. Шістдесят людей загинули в першому штурмі, були вбиті мінометним вогнем. Кілька людей отримали поранення. Якщо одна група зазнає невдачі, то відразу відправляють другу. Якщо і вона зазнає невдачі – відправляють третю», – заявив ув'язнений.

Інший співрозмовник журналістів розповів про участь в атаці під Лисичанськом, яка тривала протягом п'яти днів. За його словами, просування лісом було важким через закладені міни. З підрозділу з 10 осіб 7 загинули відразу.

«Ми не могли відступити без наказу, тому що, якщо ми не виконаємо наказ, нас уб'ють. Одна людина залишилася на позиції, він дуже злякався, це був його перший штурм. Ми отримали наказ бігти вперед, а він сховався під деревом і відмовився. Про це доповіли командуванню, і все. Його відвели на 50 метрів від бази. Він копав собі могилу, а потім був розстріляний», – повідомив другий ув'язнений.

«Вагнерівці» також розповіли, як проходило вербування. У колонії, де вони відбували покарання, приїжджав ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин. Візити були в серпні та вересні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кухар» Путіна пропонував укласти шестирічний контракт в обмін на помилування. Однак він нічого не говорив про ситуацію на фронті і небезпеку, з якою доведеться зіткнутися завербованим ув'язненим. Зеки не мали жодного уявлення про битви в Україні і вважали, що бійці ЗСУ втекли в інші країни, а воювати належить з найманцями.

«Ми думали, що будемо боротися з поляками і різними найманцями. Німцями. Ми не думали, що там залишився хтось з української армії. Ми думали, що вони виїхали з країни. Тому стало ясно, що вони (вагнерівці – ред.) просто брешуть, щоб змусити нас воювати з українцями. Ніхто особливо не думав, що ЗСУ дійсно будуть воювати за свою країну, за своїх близьких. Ми дізналися про це тільки після того, як увійшли туди», – додав один з ув'язнених.

Як повідомлялося, під Москвою місцеві мешканці виявили таємне поховання «вагнерівців», яких з України вивозять далекобійники.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що ПВК «Вагнер» припинила масово вербувати ув'язнених.