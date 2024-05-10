Ситуація в українській енергетиці зараз одна з найскладніших – Шмигаль

Ремонти електромережі та генерації тривають цілодобово

Українська енергетика наразі перебуває у критичній ситуації. Ремонти мережі та генерації тривають цілодобово. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону.

«Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми», – йдеться в повідомленні.

Також фонд енергоефективності запустив програму «ГрінДІМ». Так, ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

«НКРЕКП ухвалило відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання», – написав Шмигаль.

Посадовець зазначив, що влада розраховує на суттєву децентралізацію української енергетики протягом наступного півріччя.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог атакував енергооб’єкти в шести областях, тож українцям варто обмежити споживання електроенергії з 19 до 22 години.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Згодом «Укренерго» повідомило про ймовірні обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні з 18:00 до 23:00.

До слова, Кабінет міністрів розглядає можливість підвищення ціни на електроенергію для населення з 2,64 до 3,5-4 грн/кВт-год.