Російський Брянськ атакували дрони: горить підстанція (відео)

Про пожежу повідомляють на підстанції у селищі Вигоничі під Брянськом

Увечері, 19 квітня, у Брянській області у РФ нібито збили шість безпілотників. Внаслідок чого на об’єкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа. Про це повідомляє губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Про пожежу повідомляють на підстанції у селищі Вигоничі під Брянськом. Олександр Богомаз зазначає, що над областю нібито збили шість безпілотників.

Також про чотири збиті безпілотники заявив губернатор Курської області.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 квітня у Білгороді, Росія, було оголошено ракетну загрозу. Згодом пролунала серія вибухів. Гладков об 23:00 (за місцевим часом) 17 квітня написав, що було запущено сирену ракетної небезпеки у Білгороді та районі. Через 15 хвилин губернатор заявив про скасування такої небезпеки.