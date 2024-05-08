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Світло може бути відсутнє 18:00 до 23:00. Звернення Міненерго після атаки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Світло може бути відсутнє 18:00 до 23:00. Звернення Міненерго після атаки РФ
Російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об’єктів «Укренерго» в центральному регіоні
фото: Міненерго

Українців слід обмежити споживання електроенергії

У ніч на 8 травня ворог атакував енергооб’єкти в шести областях, тож українцям варто обмежити споживання електроенергії з 19 до 22 години. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

«Ворог масовано атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Також у західній області пошкоджено газову інфраструктуру. Жертв та постраждалих немає.

Українців просять обмежити споживання електроенергії. «Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 19:00 до 22:00)», – звернулися в Міненерго до громадян.

Промисловість у міністерстві просять переглянути виробничі процеси, щоб зменшити навантаження на енергосистему. А також максимально залучати імпорт, щоб гарантовано уникнути відключень. 

Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об’єктів «Укренерго» в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.
«Наразі на пошкоджених об’єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям», – йдеться у повідомленні.

Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.
Причина – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.
«Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи» – йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, у ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

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Теги: енергетика Укренерго

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