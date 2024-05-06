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Фінляндія терміново побудує завод із виробництва тротилу на тлі нестачі снарядів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Фінляндія терміново побудує завод із виробництва тротилу на тлі нестачі снарядів
Єдиний завод з виробництва тротилу у ЄС розташований у Польщі, але його рівень виробництва не відповідає попиту
фото з відкритих джерел

Наразі в Європі спостерігається майже критичний дефіцит TNT-вибухівки

Фінляндія планує терміново побудувати завод із виробництва тротилу через критичний дефіцит вибухових речовин. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, пише Yle.

Як зауважують автори, війна в Україні викликала безпрецедентне зростання попиту на TNT-вибухівку в західних країнах.

TNT, або тротил, який використовується в основному в боєприпасах для артилерії й мінометів, є одним зі стандартних вибухових матеріалів. Його масове виробництво значно дешевше, ніж виробництво новіших вибухових речовин.

Наразі в Європі спостерігається майже критичний дефіцит TNT-вибухівки. Єдиний завод у ЄС розташований у Польщі, але його рівень виробництва не відповідає попиту. За словами Хяккянена, Фінляндія донесла до своїх союзників необхідність якнайшвидшого ухвалення рішень, оскільки Росія налаштована на тривалу війну, що збереже на високому рівні потребу у вибухових речовинах.

«Рішення необхідно ухвалювати зараз, щоб через рік або два почалося виробництво», – заявив Хяккянен.

Міністр підкреслив, що йдеться про спільний проєкт. Питання просувається в тісному діалозі з країнами Північної Європи та іншими союзниками. Остаточне рішення про те, де буде побудовано завод, ще не ухвалене.

До слова, сухопутні війська Фінляндії розпочали щорічні військові навчання Arrow 24. Навчання пройдуть на полігоні Ніінісало. Метою маневрів є відпрацювання взаємодії між союзниками і підвищення готовності приймати міжнародну допомогу.

У навчаннях буде задіяно близько 2250 фінських солдатів, з яких 1850 – строковики, а також 500 одиниць транспорту Оборонних сил.

Нагадаємо, перші відправлення Україні артилерійських боєприпасів в межах чеської ініціативи відбудуться наприкінці травня або на початку червня.

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Теги: міністр війна Фінляндія військові навчання завод військові навчання

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