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Аналітики прогнозують, що росіяни можуть отримати перевагу на фронті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Аналітики прогнозують, що росіяни можуть отримати перевагу на фронті
Росіяни навряд чи зможуть розбити українську оборону
фото з відкритих джерел

Попри деякі успіхи, російські війська все ще страждають від масштабних тактичних помилок

Російські загарбники можуть отримати значні тактичні переваги, поки Сили оборони очікують прибуття військової допомоги від Сполучених Штатів. Однак вони навряд чи зможуть розбити українську оборону. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що прибуття американської допомоги на фронт у найближчі тижні дозволить українським військам вирішити поточні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і призупинити російські наступальні операції. Водночас російські війська активізують зусилля з дестабілізації української оборони і намагються закріпитися до прибуття допомоги.

«Добре забезпечені українські війська, швидше за все, зможуть запобігти оперативно значущому просуванню російських військ під час очікуваної літньої наступальної операції Росії, хоча російські війська використають окремі переваги і адаптацію, щоб створити значну загрозу для України цього літа», – йдеться у звіті.

Зазначається, що російські війська частково покладаються на свою кількісну перевагу в техніці та живій силі, щоб чинити постійний тиск на українські війська. Разом з тим військові РФ зазнають втрат, яких українські війська не змогли б витримати.

На думку аналітиків, зосередженість російських військ на кількості, незалежно від якості, підтримує тактичні російські переваги, особливо тому, що затримки в наданні західної допомоги у сфері безпеки призвели до погіршення якісних переваг України над російськими військами, і росіяни, ймовірно, будуть використовувати кількість для досягнення тактичних переваг проти навіть добре забезпечених українських сил цього літа.

«Однак російська ставка на кількість – не єдина адаптація, яку війська РФ зробили в Україні, оскільки окупанти продемонстрували нерівномірну схильність до оперативних, тактичних і технологічних інновацій та навчання. Російське військове командування, схоже, вчиться на помилках минулого оперативного планування в Україні», – пише ISW.

Крім того, російські війська також суттєво змінили тактичні авіаційні операції в Україні завдяки масовому використанню планерних бомб, що дозволяє літакам більш безпечно наносити удари з глибини тилу.

Ці удари планерними бомбами і надалі відіграватимуть критично важливу роль у підтримці російських наземних операцій цього літа, попри ймовірне покращення можливостей протиповітряної оборони, яке українські сили зможуть використовувати проти російських літаків з прибуттям додаткових західних засобів ППО.

Водночас російські війська все ще страждають від масштабних тактичних помилок, і українські війська зможуть використовувати ці помилки.

«Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці і зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, армія Російської Федерації захопила село Бердичі, що у Донецькій області, вивісивши на західних околицях свій прапор.

Як повідомлялося, ворогу вдалося прорватися і закріпитися в певній частині Очеретиного, що поблизу Авдіївки.

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Теги: окупанти військові фронт росіяни війна

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