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Кабмін готується до підвищення тарифу на електроенергію – нардеп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін готується до підвищення тарифу на електроенергію – нардеп
Ціна на електроенергію для населення може збільшитись до 3,5-4 грн/кВт-год
фото з відкритих джерел

За прогнозом нардепа, тариф на електроенергію може зрости вже на початку літа

Кабінет міністрів розглядає можливість підвищення ціни на електроенергію для населення з 2,64 до 3,5-4 грн/кВт-год. Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко в ефірі «Новини.LIVE».

«Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться з першого червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн. Тобто приблизно у півтора раза», – сказав він.

За словами нардепа, ще триватимуть дискусії з урядом, аби він показав розрахунки нового тарифу на електроенергію.

Як повідомлялося, складна ситуація в енергетиці, яка виникла внаслідок масованих ударів по енергосистемі, вимагає перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

Нагадаємо, «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла для бізнесу. Якщо дефіцит в енергосистемі зростатиме – аварійні відключення введуть й для побутових споживачів.

Як повідомлялося, щоб відновити пошкоджену внаслідок масованих обстрілів енергосистему потрібно залучити допомогу від міжнародних донорів та переглянути тариф на електроенергію для населення.

До слова, кияни мають загальний борг перед постачальниками електроенергії у розмірі понад 450 млн грн.

Кабінет міністрів збільшив субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, яка постраждала від російських обстрілів.

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Теги: електроенергія депутат Кабмін тарифи комуналка

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