Росіяни, ймовірно, окупували населений пункт на Донеччині – ISW

ЗСУ завдали ударів по кількох російських передових командних пунктах під час позиційних боїв на лівому березі Херсонської області

Російські загарбники продовжили наступ на схід від Часового Яру. Ворог, ймовірно, повністю захопив Іванівське. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

10 квітня тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали в районі Кислівки, Іванівки, Андріївки, Тернів, Григорівки та Білогорівки.

Зазначається, що геолокаційні кадри та супутникові зображення свідчать про те, що російські війська втратили (імовірно, виведені з ладу та знищені) від 102 до 107 броньованих машин поблизу Тернів з 10 грудня 2023 року по 10 квітня 2024 року. Зокрема втратили дев’ять машин у грудні, 26 у січні, 24 у лютому, 36 у березні та від двох до семи автомобілів у перші 10 днів квітня.

10 квітня російські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок обстрілу з боку України поблизу Кремінної загинув офіцер пресслужби Західного угруповання військ МО РФ Євген Половодов і поранено ще двох осіб, які його супроводжували.

10 квітня позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін у цьому районі не було. 9 квітня російський блогер заявив, що російські війська просунулися приблизно на два кілометри вглиб до Виїмки, хоча ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

Аналітики зазначають, що станом на 10 квітня російські війська, ймовірно, захопили все Іванівське і продовжили наступ на схід від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися далі на захід від Іванівського вздовж траси Т0504 (Бахмут-Часів Яр).

Російські сили нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв у цьому районі 10 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що російські війська нещодавно досягли незначних успіхів на північний схід від Бердичів (на північний захід від Авдіївки).

Повідомляється, що російські війська 10 квітня продовжували проводити механізовані штурми розміром приблизно в роту на захід від Донецька і, як повідомляється, просунулися в цьому районі, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Український офіцер заявив, що російські війська з 8 по 9 квітня провели механізовані штурми біля Красногорівки (на захід від Донецька) із застосуванням 15 одиниць бронетехніки, у тому числі БМП і танків Т-72, ​​і продовжили штурм у районі щонайменше роти з «десятками».

10 квітня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області. Російський блогер стверджував, що російські війська незначно просунулися на північний захід від Вербового, хоча ISW не помітив візуальних доказів цього твердження. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

Повідомляється, що українські сили нещодавно завдали ударів по кількох російських передових командних пунктах під час позиційних боїв на лівому березі Херсонської області. 10 квітня Генштаб України повідомив, що українські війська відбили кілька наземних атак росіян на українські позиції поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області.