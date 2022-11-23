Європа може уникнути енергетичної кризи цієї зими: Bloomberg назвав умову

Тепла погода взимку дозволить Європі уникнути дефіциту газу

За даними одного з найбільших світових трейдерів Trafigura Group, м’яка погода в Європі протягом останніх тижнів готує регіон до ймовірності уникнення дефіциту природного газу взимку цього року, Про це йдеться у публікації Bloomberg.

Запаси газу в Європі, ймовірно, скоротяться приблизно на дві третини цієї зими, за умови нормальної погоди та продовження постачання палива з Росії транзитом через Україну, сказав виконавчий директор Trafigura Джеремі Вейр. Це означає, що регіон зможе пережити майбутній зимовий період і матиме достатньо паливного буфера, щоб уникнути кризи наступного року, додав він.

«Якщо все буде саме так, наступної зими ми можемо не мати таких великих проблем, що насправді викликало серйозне занепокоєння, – сказав він.

Вейр додав, що точної гарантії нема, але «суттєво – проблема вирішена».

Надзвичайно м’яка погода в північно-західній Європі з жовтня призвела до різкого падіння цін на газ з рекордних рівнів за літо. Регіон також стрімко поповнював запаси та імпортував зріджений природний газ, надхолодне паливо, яке транспортується кораблями, а не трубопроводами.

Водночас видання також зазначає, що Росія фактично припинила постачання газу до Європи, що ускладнить поповнення запасів для регіону.

Нагадаємо, 22 листопада російський газовий монополіст «Газпром» пригрозив з 28 листопада скоротити обсяг транзиту природного газу через Україну. У «Газпромі» стверджують, що нібито фіксують «осідання» в Україні російського газу, який мали поставити до Молдови за контрактом із компанією «Молдовагаз».

Оператор ГТС України у відповідь на звинувачення Росії заявив, що всі обсяги, які були прийняті на точці входу з РФ «Суджа», зокрема, для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України до Молдови «Олексіївка» та «Гребеники» у повному обсязі.

До слова, Європейська комісія запропонувала механізм для корекції на ринку з метою захисту підприємств та домогосподарств від стрибків цін на газ у ЄС. Це доповнення до заходів, які покликані скоротити попит на газ і забезпечити надійне постачання через диверсифікацію цього процесу.