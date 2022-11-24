Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки споживачів забезпечено електроенергією – інформація від «Укренерго»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки споживачів забезпечено електроенергією – інформація від «Укренерго»
В першу чергу енергоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури
фото ілюстративне

АЕС після вимушеної зупинки повертаються до робочого режиму повільно

Станом на 19:00 24 листопада в Україні електроенергією забезпечили 50% споживачів. Про це повідомляє «Укренерго».

За даними компанії, в країні вже працює значна частина теплоелектростанцій і гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС.

«Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються до робочого режиму повільно – це технологічна необхідність», – пояснили в «Укренерго».

Крім того, там розповіли, що в першу чергу енергоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури: газорозподільні мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Потім йде поступове заживлення побутових споживачів.

Також у компанії зазначили, що поки що неможливо назвати точних термінів повного відновлення.

«Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності у системі – все ще 50%. Якщо ми хочемо зберегти об'єднану енергосистему, незважаючи на російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні», – додали там.

Як відомо, вчора через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області за вказівкою «Укренерго» одночасно введені графіки аварійних вимкнень, графіки погодинних вимкнень та спеціальні графіки аварійних вимкнень.

Також через перенавантаження у електромережі у Рівному терміново розпочато відключення споживачів від енергопостачання.

До слова, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Читайте також: «Ремонти можуть тривати довше». «Укренерго» звернулося до українців
Теги: Укренерго Україна електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільниця МЗС Німеччини засудила російські удари по Україні
Німеччина скликає зустріч міністрів G7 щодо підтримки енергосистеми України
Сьогодні, 18:54
«Укренерго» продовжує застосовувати графіки обмежень споживання
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
Сьогодні, 11:46
аварійний захист спрацював на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Фото з відкритих джерел
Енергоатом попереджає про реальну небезпеку ядерної та радіаційної катастрофи
Сьогодні, 14:55

Суспільство

Скільки споживачів забезпечено електроенергією – інформація від «Укренерго»
Скільки споживачів забезпечено електроенергією – інформація від «Укренерго»
Окупаційний суд виніс вирок пʼятьом кримським активістам
Окупаційний суд виніс вирок пʼятьом кримським активістам
На кордоні України не працює кілька пунктів пропуску
На кордоні України не працює кілька пунктів пропуску
Одіозний Третьяков під час війни переховується у Парижі (фото)
Одіозний Третьяков під час війни переховується у Парижі (фото)
«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів
«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів
Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 24 листопада
Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 24 листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Ракетні обстріли України: США озвучили справжні мотиви Путіна
58K
Як ППО впоралася з масованим ракетним обстрілом Росії – оцінка Повітряних сил України
47K
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
47K
Путін приховує воєнні цілі в Україні – висновок ISW
36K
Пригожин надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду (фото)
29K
У загибелі людей винна українська ППО й американські ракети – представник Росії в ООН

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Вчора, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Вчора, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту