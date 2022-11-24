Скільки споживачів забезпечено електроенергією – інформація від «Укренерго»

В першу чергу енергоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури

АЕС після вимушеної зупинки повертаються до робочого режиму повільно

Станом на 19:00 24 листопада в Україні електроенергією забезпечили 50% споживачів. Про це повідомляє «Укренерго».

За даними компанії, в країні вже працює значна частина теплоелектростанцій і гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС.

«Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються до робочого режиму повільно – це технологічна необхідність», – пояснили в «Укренерго».

Крім того, там розповіли, що в першу чергу енергоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури: газорозподільні мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Потім йде поступове заживлення побутових споживачів.

Також у компанії зазначили, що поки що неможливо назвати точних термінів повного відновлення.

«Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності у системі – все ще 50%. Якщо ми хочемо зберегти об'єднану енергосистему, незважаючи на російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні», – додали там.

Як відомо, вчора через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області за вказівкою «Укренерго» одночасно введені графіки аварійних вимкнень, графіки погодинних вимкнень та спеціальні графіки аварійних вимкнень.

Також через перенавантаження у електромережі у Рівному терміново розпочато відключення споживачів від енергопостачання.

До слова, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.