Енергетична тривога. Інструктор-екстремал дав ключову пораду кожному українцю

В умовах повної відсутності інтернету і телефонного зв’язку дуже добре мати радіоприймач

Що необхідно вміти і знати тим, хто готується виживати у місті під час блекауту? Без репетиції цього не з’ясувати

Українцям необхідно вже зараз провести у себе вдома репетицію блекауту. Без благ цивілізації слід обходитися добу. Про це на пресконференції розповів Інструктор з адаптації до екстремальних умов Гліб Скоробогатов.

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«Домовтеся із домашніми, що у якийсь день ви зовсім не користуєтеся водою з-під крану, душем, не вмикаєте світло та електроприлади. Проведіть добу у такій автономії і ви відразу зрозумієте, чого ще не вистачає і що потрібно покращити. Ви обов’язково повинні знати вже зараз, у чому не надто сильні, щоби виправити цей нюанс. Мислення «коли буде блекаут – тоді й подивимося» – хибне», – радить інструктор.

Гліб Скоробогатов також навів перелік предметів, необхідних, аби пережити скрутні часи.

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Треба мати кілька комплектів необхідних для виживання в умовах блекауту речей. Краще за все формувати їх у два списки: «Комплект №1» – те, що на вас завжди, так званий «вихідний» одяг для роботи й вулиці, сюди ж можна додати одяг запасний. «Комплект №2» – одяг, який дозволяє вам перебувати поза межами міста упродовж кількох днів (відповідно до погоди, сезону тощо). До нього потрібно додати і тривожну валізку, розраховану на 72 години, щоби ви потім не турбувалися, де спатимете, що їстимете, де братимете воду і джерела світла. В умовах повної відсутності інтернету і телефонного зв’язку дуже добре мати радіоприймач. Принаймні, ви дізнаватиметеся новини і отримуватимете сповіщення про небезпеку. Якщо телефонний зв'язок буде, але дуже слабкий, через перевантаження мережі, зайдіть у налаштування у телефоні і переведіть його з формату «4G» на «2G». Сигнал буде кращий через перехід на простіший режим Якщо під рукою немає протигаза, а вам треба пройти через задимлення чи якісь ядучі випаровування, ви можете використати фільтр для кави. Якщо прикласти його до рота, можна вільно дихати через фільтр. Секрет – у щільності кавового фільтру, оскільки навіть тканина футболки пропускає частинки пилу. Очі від їдучого диму можна захистити окулярами для плавання. Ніс можна захистити фільтрами від невикористаних сигарет, їх потрібно розпушити до об’ємного стану і вставити по два таких фільтри в обидві ніздрі.

«Мозок завжди перебільшує ваші реальні страждання. В умовах блекауту треба усвідомлювати, що такі умови – тимчасові. І хоч мозок все одно малюватиме ще гірші картинки, треба думати про безпеку та комфорт у рамках 72 годин», – підсумував інструктор.

Раніше інструктор із адаптації до екстремальних умов пояснив, як рятуватися, коли вимкнули електрику і тепло.

Нагадаємо, удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Внаслідок російського терору, цілеспрямованого знищення об’єктів інфраструктури, українська енергосистема пошкоджена на 40%. Такі офіційні оцінки влади. При цьому атаки ракетами та дронами-камікадзе не припиняються. Українські енергетики вимушені вдаватися до щоденних реанімаційних заходів: більшості споживачів виключають світло щодня, інколи по кілька разів на добу.

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