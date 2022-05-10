Скалічені, зморені, але незламні. У яких умовах живуть захисники Маріуполя (фото)

Захисники блокадного Маріуполя показали нелюдські умови, у яких перебувають, та вимагають від міжнародних організацій евакуювати поранених військових

Вже понад два місяці захисники Маріуполя боронять місто від російських загарбників. Вони перебувають у жахливих умовах, в антисанітарії, не мають можливості отримати належне лікування. У Telegram-каналі, присвяченому полку «Азов», показали фото військовослужбовців, які постраждали від дій окупантів. Там закликали міжнародні організації негайно евакуювати поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд.

«Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти! В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування. Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці, показані на фото і ще сотні на заводі «Азовсталь» – з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ.

«Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них? Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд», – закликали у полку «Азов».

Нагадаємо, сьогодні ворог знову атакував завод «Азовсталь» у Маріуполі. Напередодні рашисти обстрілювали «Азовсталь» з літаків, кораблів, танків та артилерії.

Відомо також, що захисники Маріуполя відновили зв'язок із польовим госпіталем, який було втрачено на певний час.