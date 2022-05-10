Захисники «Азовсталі» відновили зв'язок із польовим госпіталем

На заводі багато поранених, які потребують евакуації

Захисники Маріуполя відновили зв'язок із польовим госпіталем, який було втрачено на певний час. На території заводу «Азовсталь» залишається багато поранених, яким потрібна евакуація, повідомив заступник командира полку «Азов» Святослав Калина Паламар.

«Станом на зараз зв'язок з польовим шпиталем відновлено. Поранених є багато, їм потрібна негайна евакуація. Не можна затягувати цей процес. Пораненим потрібен нормальний догляд, достатня кількість медикаментів, харчування, свіже повітря. Дехто з поранених у вкрай важкому стані», – зазначив Паламар у коментарі «Громадському».

Українські захисники закликають світову спільноту відреагувати на ситуацію в Маріуполі та вжити необхідних заходів для порятунку поранених.

У Нацгвардії 10 травня заявили, що керівництво держави працює над застосуванням процедури екстракції щодо поранених бійців, медиків та військових, які продовжують захищати «Азовсталь» у Маріуполі.

4 травня російські війська прорвались на територію «Азовсталі» – попри заяви Росії, що завод вирішили взяти в облогу, а не штурмувати. Між українськими бійцями та окупантами тривають важкі бої.

У цей час Україна та Росія за підтримки ООН домовились про евакуацію цивільних, які ховались у бомбосховищах заводу. Евакуація розпочалась 1 травня, а 7 травня українська влада повідомила про те, що вдалося вивезти всіх жінок, дітей та літніх людей.

Проте бійці полку «Азов» не можуть стверджувати, що вивезли всіх цивільних – вони кажуть, що люди й досі можуть бути під завалами, але немає техніки, щоб їх розібрати. У Донецькій ОВА кажуть, що на заводі залишаються ще понад 100 цивільних.

Додамо, що рашисти 9 травня обстрілювали «Азовсталь» з літаків, кораблів, танків та артилерії.

Тим часом окупанти змушують вихователів дитсадків їхати з Донецька до Маріуполя. Росіяни також хочуть завести у заблокований Маріуполь «своїх» банківських працівників.