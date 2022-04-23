СБУ оголосила підозру одному із «асів» Путіна

Під час допиту російський пілот зізнався: він не думає про такі поняття як «житлові будинки і квартали», «є просто цілі з координатами»

Пiсля приземлення на подвiр’я житлового будинку російський пілот застрелив беззбройного мешканця міста

Управління СБУ у Чернігівській області оголосило підозру начальнику повiтряно-вогневої та тактичної пiдготовки-старшому льотчику вiйськової частини 86789, громадянину Росії Олександру Красноярцеву за порушення законiв та звичаїв вiйни (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу). Відповіний текст підозри підписано 23 квітня, передає «Главком».

За даними досудового розслідування, на Красноярцева військове командування РФ поклало обов’язки щодо безпосереднього ведення бойових дiй, зокрема, здiйснення авiацiйних бомбардувань на територiї України об’єктiв, у тому числi цивiльних. На російському винищувачi Су-З4 Красноярцев скидав авіаційні фугасні бомби УФЗАБ-500, УФАБ 250-270,ФАБ-500 на житлові будинки Чернігова.

5 березня Збройні сили України збили винищувач Су-З4, у якому перебував підозрюваний та ще один пілот. Обом російським льотчикам вдалося катапультуватися.

Пiсля приземлення на подвiр’я житлового будинку, що на вул. Руднева, 9 у Чернігові, Олександр Красноярцев застосував пiстолет «Макарова» проти господаря вказаного будинку. Від отриманого вогнепального поранення чоловік, 1980 року народження помер на місці.





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Після цього українські солдати затримали Красноярцева і наразі він перебуває у полоні.

Санкція ч.2 ст.438 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Як відомо, в Україні триває 59-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Крім цього, Служба безпеки України опублікувала відео зі збитим російським пілотом Олександром Красноярцевим.

«На відео СБУ – збитий російський пілот, один із «асів» путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом», – йдеться у повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що «для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як «житлові будинки і квартали»: «Є просто цілі з координатами».