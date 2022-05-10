Ворог скинув бомби на «Азовсталь» (відео)

Під авіабомбардування потрапили понад 100 цивільних

Ворог знову атакував завод «Азовсталь» у Маріуполі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За повідомленням Андрющенка, під авіабомбардування потрапили понад 100 цивільних, а також українські військові.

«Маріуполь. Азовсталь. Прямо зараз. Авіабомбардування. Понад 100 цивільних. Захисники Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу у Захисників Маріуполя», - написав радник мера.

Нагадаємо, міністерка реінтеграції Ірина Верещук розповіла, скільки українських військових на «Азовсталі».

Додамо, що рашисти 9 травня обстрілювали «Азовсталь» з літаків, кораблів, танків та артилерії.

Також окупанти змушують вихователів дитсадків їхати з Донецька до Маріуполя. Росіяни також хочуть завести у заблокований Маріуполь «своїх» банківських працівників.



