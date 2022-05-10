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    Події в Україні

    Ворог скинув бомби на «Азовсталь» (відео)

    Ворог скинув бомби на «Азовсталь» (відео)
    фото скріншот відео

    Під авіабомбардування потрапили понад 100 цивільних

    Ворог знову атакував завод «Азовсталь» у Маріуполі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    За повідомленням Андрющенка, під авіабомбардування потрапили понад 100 цивільних, а також українські військові.

    «Маріуполь. Азовсталь. Прямо зараз. Авіабомбардування. Понад 100 цивільних. Захисники Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу у Захисників Маріуполя», - написав радник мера.

    Нагадаємо, міністерка реінтеграції Ірина Верещук розповіла, скільки українських військових на «Азовсталі».

    Додамо, що рашисти 9 травня обстрілювали «Азовсталь» з літаків, кораблів, танків та артилерії.

    Також окупанти змушують вихователів дитсадків їхати з Донецька до Маріуполя. Росіяни також хочуть завести у заблокований Маріуполь «своїх» банківських працівників.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ворог скинув бомби на «Азовсталь» (відео)