Скандал на форумі молодих бізнесменів: людей у військовій формі попросили залишити захід

Керівниця патронатної служби «Азову», запрошена на захід, розповіла про інцидент, який вона називає гидким

На форумі молодих підприємців Young Business Club одна з організаторів заходу попросила учасників Патронатної служби «Янголи Азова» «сховатися через те, що присутніх на заході чоловіків лякала військова форма». Про це розповіла керівниця Патронатної служби «Азова», Олена Толкачова, яка була запрошена, щоб виступити на форумі.

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Зазначається, що «Янголи Азова» були запрошені на захід з метою представити свою діяльність познайомитися з молодими бізнесменами, які б допомогли підтримати поранених бійців й родини загиблих.

«Нашу організацію, Патронатну службу «Янголи Азова» запросили на захід Young Business Club, щоб ми розказали про те, чим займається наша служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, які можливо могли б допомогти нам у нашій діяльності та підтримати поранених хлопців й родини загиблих. Але ми зіткнулися з шокуючою та дикою ситуацією, коли до нас через 30 хв після того, як ми знаходилися на цьому заході підійшла одна з представників організаторів та попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків які знаходяться на цьому заході лякає військова форма», – розповіла Толкачова.

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«Втім, я зіштовхнулася з нахабством і грубістю координаторки заходу, а потім мене та моїх колег взагалі вивели із приміщення, де проходив фуршет, бо молодих бізнесменів лякає військова форма, через що нам довелось покинути захід», – написала у себе в Telegram Олена Толкачова.

Згодом після коментаря керівниці Патронатної служби «Азова» засновник Young Business Club Андрій Остапчук вибачився перед військовими «Азову» й тими, чиї почуття зачепила ця ситуація. Він зазначив, що позиція однієї людини не відображає позицію клубу.

Під постом підприємця коментарі соцмереж вже відреагували на цей інцидент.

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Як повідомлялося, до форуму могли долучитися власники бізнесу з оборотом від 100 000 доларів (за даними 2021 рік).

Головним спікером події був колишній міністр інфраструктури України, фінансист, менеджер, генеральний директор групи компаній «Континіум», Андрій Пивоварський.

У групу компаній «Континіум» входить лідер за кількістю автозаправних станцій (понад 450) – мережа WOG Ukraine, Херсонський НПЗ, одна із найбільших молокопереробних компаній – «Західна молочна група», й інші активи в галузі енергетики та харчової промисловості.