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«Бавовна» у Брянську та удар по Хмельниччині: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Бавовна» у Брянську та удар по Хмельниччині: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження у Славутській громаді на Хмельниччині

У ніч на 25 жовтня над Брянською областю Росії було знищено чотири безпілотники. Польща призначила нового посла в Україні. Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження у Славутській громаді на Хмельниччині. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Удар по Хмельниччині

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження у Славутській громаді на Хмельниччині. Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор.

«Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги на Хмельниччині було чутно звуки вибухів. За попередніми даними, є пошкодження у Славутській громаді», – розповів Сидор.

За його даними, є постраждалі, яким уже надається допомога.

«Всі служби вже працюють, тепло, газ і воду ми будемо надавати. Допомагайте літнім людям, дітям, дотримуйтесь безпечних умов. Надається допомога людям, що постраждали», – сказав Сидор.

Окрім того, за його словами, сьогодні, 25 жовтня, у громаді призупинено навчальний процес в освітніх закладах.

«Бавовна» у Брянську

У ніч на 25 жовтня над Брянською областю Росії було знищено чотири безпілотники. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

За його словами, «припинено спробу українських терористів зробити атаку за допомогою БПЛА».

«Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Брянським районом силами ППО та засобами РЕБ міністерства оборони РФ», – написав російський губернатор.

Він стверджує, що постраждалих та руйнувань немає. Проте вказує, що оперативні служби працюють на місці.

Польща призначила нового посла в Україні

Новим послом Польщі в Україні стане 68-річний історик і журналіст Ярослав Гузи.

Наказ про призначення Ярославу Гузи вручив міністр закордонних справ Збігнєв Рау.

Крім того, Рау вручив накази про призначення послам у В’єтнамі, Боснії й Герцеговині та Анголі.

На посаді посла Польщі в Україні Ярослав Гузи змінить Бартоша Ціхоцького, який обіймає її з лютого 2019 року.

Ціхоцький був єдиним послом з країн ЄС, який залишився в Києві 24 лютого 2022-го, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Блінкен закликав ООН засудити атаку ХАМАСу

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав країни ООН засудити атаку ХАМАС проти Ізраїлю. Про це повідомляє «Голос Америки».

Під час промови на засіданні Ради Безпеки ООН Блінкен розповів, що під час нападів загинули 33 американські громадяни.

«Немовлят пронизували кулями. Молодих людей ловили і розстрілювали, висловлюючи радість. Обезголовляли людей. Сім'ї згоріли живцем в останніх обіймах. Стратили дітей на очах у батьків. Скільки заручників у Газі? Треба питати – де обурення? Де відраза? осуд цих жахів?», – сказав Ентоні Блінкен.

Блінкен заявив, що будь-яка країна має право захищати себе, а жоден член Ради безпеки ООН не міг би зазнавати вбивства свого народу.

Держсекретар США також закликав країни ООН не допустити поширення цього конфлікту, наполягаючи на тому, що підтримка міжнародного миру та безпеки – основна відповідальність Ради безпеки.

Ізраїль вдарив по тунелю зі зброєю в Секторі Гази

Винищувальна авіація армії Ізраїлю та військово-морські сили завдали удару по тунелю та складу зброї, які використовували бойовики ХАМАС у Секторі Газа. Про це інформує в Telegram армія Ізраїлю.

Повідомляється, що раніше військово-морські сили ЦАХАЛ виявили терористичне осередок ХАМАС, що виходить з тунелю на узбережжі Сектору Гази і намагається проникнути на територію Ізраїлю через море, неподалік Зикима.

ВМС Ізраїлю, ВПС і сухопутні війська завдали удару терористам і запобігли їх спробі проникнення.

Вибухи у Севастополі

Увечері 24 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

За інформацією каналу, загалом у місті пролунали два вибухи. А один з них чули навіть у Бахчисараї, який знаходиться за 30 кілометрів.

Також у місті оголосили сигнал повітряної тривоги.

Ні офіційні джерела, ні так звані «влада» не коментують ситуацію.

Так званий «губернатор» Севастополя Развожаєв повідомив, що це були штатні заходи в акваторії, зокрема з використанням реактивних бомбометів.

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Теги: Польща міністр авіація армія військові Telegram журналіст ХАМАС вітер влада Ентоні Блінкен 24 лютого

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