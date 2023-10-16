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Колишній соратник Путіна роздає гуманітарну допомогу у Ізраїлі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Колишній соратник Путіна роздає гуманітарну допомогу у Ізраїлі
Чубайс вирішив допомогти із гуманітарною допомогою ізраїльтянам
фото із відкритих джерел

Поплічник Путіна Чубайс перебуває на разі у Ізраїлі 

Колишній поплічник Путіна Анатолій Чубайс, який на початку війни втік з Росії переховується у Ізраїлі, роздає допомогу постраждалим внаслідок нападу палестинського руху ХАМАС. Про це написав колишній головний редактор радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов і опублікувавав відповідні світлини.

Колишній соратник Путіна роздає гуманітарну допомогу у Ізраїлі фото 1

Колишній голова корпорації «Роснано» закупив і розвіз гуманітарну допомогу для жителів Ізраїлю, які постраждали. За його словами, бізнесмену із роздачею допомоги допомагає його дружина Авдотья Смирнова. 

За твердженням Олексія Венедиктова, раніше в мережі написали, що Чубайс нібито втік із Ізраїлю на фоні війни з Палестиною, але потім виявилось, що він нібито їздив у ОАЕ по справам.

Про від'їзд Чубайса з Ізраїлю стало відомо 9 жовтня. Ексглаву «Роснано» із дружиною сфотографували в ізраїльському аеропорту. Різні Telegram-канали повідомляли, що бізнесмен може повернутися до Росії. Після питання журналістів, куди він збирається вирушити з Тель-Авіва, Чубайс кинув слухавку. Пізніше у мережі з'явилися фотографії з бізнесменом та його дружиною Авдотьєю Смирновою, зроблені в аеропорту Дубаю.

Колишній соратник Путіна роздає гуманітарну допомогу у Ізраїлі фото 2

До цього компанія «Роснано», яку очолює Чубайс, попередила про неможливість виконання зобов'язань щодо боргів. У звіті від 28 вересня йдеться, що компанія може стати банкрутом в тому випадку, якщо влада не вирішить надати ліквідність для виконання зобов'язань перед кредиторами. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, висловлюючись про колишнього главу «Роснано» Анатолія Чубайса, заявив, що «він втік». Трансляцію виступу російського диктатора на пленарному засіданні Східного економічного форуму веде Telegram-канал Кремля.

За його словами, дії Чубайса можуть бути пов'язані з невдачами в роботі в «Роснано», оскільки там утворилася «величезна фінансова діра». Однак поки що жодних кримінальних справ з цього питання не порушувалося, додав президент.

У березні Чубайса помітили разом із дружиною біля банкомату у Стамбулі, у травні – у МВС Ізраїлю разом із дружиною Авдотьєю Смирновою. Стверджувалося, що Чубайс отримав ізраїльське громадянство, проте він сам спростував це.

Після того, як Чубайс залишив Росію, він почав представлятися британським ученим. Він опублікував статтю під назвою «Неплатежі в російській економіці 1990-х: непередбачуваний інститут» у журналі «Питання економіки». У розділі інформації про автора Чубайс представлений як «незалежний дослідник із Великобританії, Глазго».

Наприкінці березня минулого року стало відомо, що Анатолій Чубайс звільнився з поста і терміново виїхав з Росії. Ймовірна причина від'їзду – Чубайс висловив незгоду із вторгненням Росії в Україну. Крім того, він прогнозував удар по економіці Росії у зв'язку з переорієнтацією енергетичного ринку на відновлювані джерела. Чубайса тоді називали найрейтинговішим чиновником, який розірвав зв'язки з Кремлем після вторгнення в Україну.

До слова, Анатолій Чубайс засудив вторгнення РФ до України. У липні минулого року у Чубайса діагностували рідкісне аутоімунне захворювання, яке провокується низкою інфекцій та деякими медпрепаратами і він навіть перебував у реанімації.  Італійські лікарі не мають сумнівів у тому, що вони правильно поставили діагноз пацієнтові: синдром Гійєна-Барре. Це рідкісний імунний розлад, захворювання, викликане ураженням імунної системи периферичної нервової системи.

Читайте також: Соратник Путіна, який втік з Росії у перші дні війни, вже в реанімації
Теги: бізнесмен діагноз диктатор громадянство влада ХАМАС дружина президент Telegram путін

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