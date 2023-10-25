Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль вдарив по тунелю зі зброєю в Секторі Гази

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль вдарив по тунелю зі зброєю в Секторі Гази
фото: Times of Israel

Військово-морські сили ЦАХАЛ виявили терористичне осередок ХАМАС, що виходить з тунелю на узбережжі Сектору Гази

Винищувальна авіація армії Ізраїлю та військово-морські сили завдали удару по тунелю та складу зброї, які використовували бойовики ХАМАС у Секторі Газа. Про це інформує в Telegram армія Ізраїлю.

Повідомляється, що раніше військово-морські сили ЦАХАЛ виявили терористичне осередок ХАМАС, що виходить з тунелю на узбережжі Сектору Гази і намагається проникнути на територію Ізраїлю через море, неподалік Зикима.

ВМС Ізраїлю, ВПС і сухопутні війська завдали удару терористам і запобігли їх спробі проникнення.

Як повідомлялося, ВМС Ізраїлю завдали удару по групі водолазів ХАМАСу, яка намагалася проникнути на ізраїльську територію біля кібуца Зікім.

Нагадаємо, 24 жовтня, у Секторі Гази під час ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей. Наразі підтверджено загибель 19 українців в Ізраїлі, а ще одна людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази відомо про трьох загиблих наших громадян.

Також «Главком» писав, що наземна операція Армії оборони Ізраїлю у Секторі Гази відкладається зі «стратегічних міркувань». Очільник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві зазначив, що Армія оборони і Південне командування підготували «якісні наступальні заходи для досягнення цілей».

Теги: авіація армія Telegram ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропозиції США та Катару щодо припинення вогню для звільнення заручників не виконуватимуть
Ізраїль не планує припиняти вогонь по Сектору Гази
23 жовтня, 07:15
Терористи ХАМАСу були під наркотиками під час нападу на Ізраїль – The Jerusalem Post
Терористи ХАМАСу були під наркотиками під час нападу на Ізраїль – The Jerusalem Post
20 жовтня, 20:14
Ракети ATACMS прилетіли по аеродрому РФ, де базувалася армійська авіація
ЗСУ завдали потужного удару по аеродрому РФ: стали відомі наслідки
17 жовтня, 09:53
Бійці ХАМАСу несподівано атакували Ізраїль 7 жовтня
На що розраховував ХАМАС?
14 жовтня, 09:05
У Франкфурті поліція сьогодні затримала агітатора ХАМАСу Айтака Барані,
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
13 жовтня, 18:24
Бойовики ХАМАСу жорстоко напали на мирних мешканців Ізраїлю
Новітні варвари. Звідки така жорстокість у сучасних війнах
10 жовтня, 19:00
ХАМАС до атаки на Ізраїль готували «вагнерівці» – Центр нацспротиву
ХАМАС до атаки на Ізраїль готували «вагнерівці» – Центр нацспротиву
9 жовтня, 14:52
ЦАХАЛ завдав ударів по будинках, де перебували терористи ХАМАС
Нічний удар по ХАМАСу: Ізраїль назвав кількість знищених об’єктів
9 жовтня, 08:12
В Українї хочуть впливати на месенджер, через який просуваються російські наративи
Telegram, стоп? Дуров, ти де? Україна «перепрошиє» інформпростір війна і медіа
3 жовтня, 09:45

Соціум

Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6475
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6160
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4876
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту