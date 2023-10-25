Ізраїль вдарив по тунелю зі зброєю в Секторі Гази

Військово-морські сили ЦАХАЛ виявили терористичне осередок ХАМАС, що виходить з тунелю на узбережжі Сектору Гази

Винищувальна авіація армії Ізраїлю та військово-морські сили завдали удару по тунелю та складу зброї, які використовували бойовики ХАМАС у Секторі Газа. Про це інформує в Telegram армія Ізраїлю.

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Повідомляється, що раніше військово-морські сили ЦАХАЛ виявили терористичне осередок ХАМАС, що виходить з тунелю на узбережжі Сектору Гази і намагається проникнути на територію Ізраїлю через море, неподалік Зикима.

ВМС Ізраїлю, ВПС і сухопутні війська завдали удару терористам і запобігли їх спробі проникнення.

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Як повідомлялося, ВМС Ізраїлю завдали удару по групі водолазів ХАМАСу, яка намагалася проникнути на ізраїльську територію біля кібуца Зікім.

Нагадаємо, 24 жовтня, у Секторі Гази під час ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей. Наразі підтверджено загибель 19 українців в Ізраїлі, а ще одна людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази відомо про трьох загиблих наших громадян.

Також «Главком» писав, що наземна операція Армії оборони Ізраїлю у Секторі Гази відкладається зі «стратегічних міркувань». Очільник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві зазначив, що Армія оборони і Південне командування підготували «якісні наступальні заходи для досягнення цілей».