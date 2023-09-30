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Пропагандисти заявили, що знайшли російський паспорт Олени Зеленської

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пропагандисти заявили, що знайшли російський паспорт Олени Зеленської
Нібито російський паспорт Олени Зеленської, який знайшли окупанти
фото з відкритих джерел

Росіяни провели обшук у ялтинській квартирі президента

У російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що в ялтинській квартирі Володимира Зеленського провели обшук. Там нібито знайшли косметичку, в якій був російський паспорт дружини президента Олени Зеленської. Відповідне відео поширив Telegram-канал Colonelcassad, який належить пропагандисту Борису Рожину. Він підтримує політику Кремля щодо війни в Україні та перебуває під санкціями.

Якщо роздивитися відео, можна зауважити, що фото на документі Олени Зеленської взяте з мережі.

Пропагандисти заявили, що знайшли російський паспорт Олени Зеленської фото 1

 

Нагадаємо, російська «влада» окупованого Криму заявляє про намір «націоналізувати» на півострові майно громадян України, які підтримують свою країну під час військового вторгнення Росії. Серед об'єктів, яких це може торкнутися, названо квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в Лівадії.

Нагадаємо, раніше влада України ухвалила закон, що дозволяє примусово вилучати об'єкти власності Росії та її резидентів у країні без компенсації «через громадську необхідність», у тому числі військову. Таку норму було прийнято у владі України у зв'язку з військовим вторгненням Росії.

Згодом НАЗК склало список на націоналізацію майна РФ в Україні: всього 21 компанія.

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Теги: відео Telegram паспорт обшук

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