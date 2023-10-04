Кіберексперт дав поради владі, як боротися із засиллям «Телеграму»

У зв'язку з тим, що в соціальній мережі Telegram панує певна дезінформація, розрахована на українців, українській владі потрібно вплинути на це. Проте забороняти та регулювати використання Telegram, у зв'язку з реаліями сьогодення, буде непросто. Про те, що можна зробити з «Телеграмом», «Главкому» розповів експерт із питань цифрової безпеки громадської організації «Інтерньюз-Україна» Павло Бєлоусов.

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«У цього питання є кілька складових. Почнемо з технічної: можна просто домовитися з Apple і Google, щоб вони зі своїх магазинів повидаляли відповідні застосунки, і спробувати той же Telegram заблокувати. Застосунки, які вже встановлені, якийсь час ще попрацюють, потім припинять роботу і встановити їх заново вже буде не можна. Тож їхня аудиторія теоретично може просісти. Але, думаю, що Apple і Google на це не підуть», – каже Бєлоусов.

Складність полягає в тому, що Telegram працює і в веб-браузері, тобто можна його завантажувати напряму з сайту – як для Windows, так і для MacOS. Це вже складніше для регулювання, пояснює експерт.

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«І навіть якщо ці версії заблокувати, то у нас люди з 2014 року, коли блокували «ВКонтактє» і всю цю дичину, доволі вміло навчилися працювати з VPN і розуміють, як ці заборони обійти. Тобто зараз це не «поріже» аудиторію так, як раніше», – наголосив експерт із питань цифрової безпеки.

Можливе рішення ситуації можна з'явитися, якщо співпрацювати з адміністрацією Telegram. Бєлоусов розповів, що компанія так робить під тиском техногігантів – таких, як той самий Apple: наприклад, деякі канали, які поширюють контент, захищений авторським правом, на iOS і macOS не відображаються, а в Android відображаються. Тобто на своїх серверах Telegram може встановлювати такі обмеження.

«Теоретично можна домовитися з нею, щоб деякі канали не відображалися для української аудиторії. Це важко, з тієї точки зору, що ми не знаємо, які домовленості є у Telegram з Росією. У теорії можна було б робити, щоб деякі канали не відображалися для України. Як деякі російські канали, що стосуються поточної війни, вже зараз не відображаються на певних платформах; не знаю, з якого боку там стоять обмеження. Фактично це буде цензурою, але виходячи з того, що в нас йде війна, такий варіант, напевно, може бути», – каже Бєлоусов.

Сам по собі шлях блокування буде небезпечним, стверджує експерт. Він наголосив, що якщо Telegram зараз просто почати блокувати, то під роздачу можуть потрапити сервіси, за допомогою яких здійснюється доставка контенту. Коли це пробували робити в Росії, то поклали сервери міжнародних сайтів Amazon, Google і таким чином поклали ще й мережеву інфраструктуру і зупинили роботу онлайн-магазинів, відеосервісів та інших майданчиків.

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«Щодо того, що в Telegram багато корисної української інформації, якій можна нашкодити, то вже більше місяця запущені канали в WhatsApp, який належить американській компанії і де немає конфлікту інтересів. Я би робив промо і демонстративні переїзди відомих каналів (того ж президента) з Telegram на WhatsApp. У нас WhatsApp – не топовий меседжер, який можна любити чи ні, але коли ми говоримо про безпеку, то це вже відходить на інший план. Ідеально взагалі використовувати відкриті платформи типу Matrix, Mastodon, але поки що це для більшості складно. Тому я робив би ставку на те, що зараз люди багато використовують і де є схожий функціонал», – рекомендує експерт.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» голова Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк розповіла, що Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не збирається заборонити Telegram чи заблокувати його.

Раніше ексміністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що необхідно регулювати роботу Telegram.