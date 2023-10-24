Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 жовтня

У північних областях можливі невеликі дощі

У вівторок, 24 жовтня, в Україні температура повітря підніметься до 22 градусів тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram.

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«Вівторок в Україні очікується помірно теплим», – зазначила синоптикиня.

Протягом дня температурний режим буде коливатися від 12 до 17 градусів тепла, а на півдні очікується від +16 до +22 градусів, тоді як на північному сході регіону очікується від +10 до +13 градусів.

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Діденко зауважила, що у вівторок переважатиме суха погода з ранковими туманами. Проте в північних областях можливі невеликі дощі.

У Києві 24 жовтня прогнозується місцями слабкий дощ. Температура повітря протягом дня буде близько 13 градусів тепла.

Вона додала, що до кінця тижня погода буде вологою, проте не критично холодною. Вдень очікується від 10 до 14 градусів, проте в південній частині буде тепліше.