На Білгородщині неспокійно: влада заявляє про роботу ППО

Очевидці повідомляють про 12-15 ракет, які вилетіли та вибухнули в небі

Над російським Білгородом і Білгородським районом нібито працювала ППО і збила «повітряні цілі». Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

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«Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала система ППО – збито повітряні цілі на підльоті до міста», – написав він.

Очевидці повідомляють про 12-15 ракет, які вилетіли та вибухнули в небі

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 11 вересня, у російському місті Білгород пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють росЗМІ.

Очевидці повідомляють, що деякі вибухи супроводжуються сильним задимленням.

До слова, під час нового рейду бійців легіону «Свобода Росії» на Білгородщину до місії долучені новобранці.

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Повідомлялося, що у ніч на 20 вересня в селищі Погар Брянської області Російської Федерації пролунали вибухи та було порушено електропостачання. Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, сталося загоряння на підстанції, у кількох населених пунктах регіону зникло світло.