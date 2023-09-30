Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Білгородщині неспокійно: влада заявляє про роботу ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Білгородщині неспокійно: влада заявляє про роботу ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Очевидці повідомляють про 12-15 ракет, які вилетіли та вибухнули в небі

Над російським Білгородом і Білгородським районом нібито працювала ППО і збила «повітряні цілі». Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

«Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала система ППО – збито повітряні цілі на підльоті до міста», – написав він.

Очевидці повідомляють про 12-15 ракет, які вилетіли та вибухнули в небі

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 11 вересня, у російському місті Білгород пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють росЗМІ.

Очевидці повідомляють, що деякі вибухи супроводжуються сильним задимленням.

До слова, під час нового рейду бійців легіону «Свобода Росії» на Білгородщину до місії долучені новобранці. 

Повідомлялося, що у ніч на 20 вересня в селищі Погар Брянської області Російської Федерації пролунали вибухи та було порушено електропостачання. Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, сталося загоряння на підстанції, у кількох населених пунктах регіону зникло світло.

Теги: Свобода Telegram влада Білгород

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує інформаційні атаки проти України
«Агресивні» пігулки і нагороди ЗСУ на eBay. Як працює російська фабрика фейків
20 вересня, 17:51
Meta може запустити платну версію в Instagram і Facebook
Meta може запустити платну версію в Instagram і Facebook
2 вересня, 00:56
На Сумщині знищено три ворожі «шахеди»
На Сумщині знищено три ворожі «шахеди»
13 вересня, 08:24
Вибухи в окупованому Севастополі: постраждали два російські кораблі
Вибухи в окупованому Севастополі: постраждали два російські кораблі
13 вересня, 10:06
Кличко обговорив із мером Берліна Вегнером подальшу допомогу та передачу Києву міських автобусів та комунальної техніки
Київ підписав угоду про партнерство із європейським містом
14 вересня, 19:20
Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі
У Криму прогриміли вибухи (відео)
21 вересня, 00:44
Німеччина вирішила фінансово допомогти мігрантам і обурила Італію
Між Німеччиною та Італією розгорівся скандал через біженців
25 вересня, 08:03
Путін вирішив воювати на останні гроші із бюджету
Готується до вічної війни? Путін витратить на армію рекордну суму
26 вересня, 12:32
Танки Abrams уже прибули до України
Французькі військові розповіли про слабкі місця танків Abrams, що прибули до України
28 вересня, 11:10

Соціум

Росія на 20% збільшать витрати на утримання Путіна. ЗМІ назвали шокуючі цифри
Росія на 20% збільшать витрати на утримання Путіна. ЗМІ назвали шокуючі цифри
На Білгородщині неспокійно: влада заявляє про роботу ППО
На Білгородщині неспокійно: влада заявляє про роботу ППО
У Брянській області РФ пролунали вибухи: на підстанції сталася масштабна пожежа
У Брянській області РФ пролунали вибухи: на підстанції сталася масштабна пожежа
Шатдаун може вплинути на нацбезпеку США? Блінкен зробив заяву
Шатдаун може вплинути на нацбезпеку США? Блінкен зробив заяву
Генерал Міллі пішов у відставку та розкритикував Трампа
Генерал Міллі пішов у відставку та розкритикував Трампа
Катастрофа літака з «вагнерівцями» у Малі: супутниковий знімок з місця аварії
Катастрофа літака з «вагнерівцями» у Малі: супутниковий знімок з місця аварії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
«Не отримає жодної копійки з бюджету ЄС»: Угорщина назвала умову для допомоги Україні
33K
Чи хочуть німці бачити біженців з України: нове опитування
32K
Український ветеран, якого звинувачують в нацизмі, змушений покинути Канаду (відео)
22K
Польща готова допомагати біженцям з України, але висунула умову
15K
Вибух у Кривому Розі: Вілкул відреагував
8965
Військовий психолог назвав оптимальний термін ротації для солдатів на передовій

Новини

Сухо й тепло: синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 05:02
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці
Вчора, 17:08
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
Вчора, 17:06
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
Вчора, 16:57
Просував російську пропаганду: директору школи в Херсоні повідомлено про підозру
Вчора, 15:35

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту