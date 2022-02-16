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    Скільки українців одружилися у День святого Валентина: статистика Мін'юсту

    14 лютого 269 пар подали заяви на державну реєстрацію шлюбу - Скільки українців одружилися у День святого Валентина: статистика Мін'юсту
    14 лютого 269 пар подали заяви на державну реєстрацію шлюбу
    фото: wedding.ua

    Найбільше молодят побралися у Вінницькій та Дніпропетровській областях

    У День святого Валентина, 14 лютого, в Україні зареєстрували 335 нових сімей. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

    Найбільше молодят, за даними відомства, одружилися у Вінницькій та Дніпропетровській областях – тут зареєстровано 33 та 29 шлюбів відповідно.

    Крім того, 14 лютого 269 пар подали заяви на державну реєстрацію шлюбу.

    Нагадаємо, в Україні можна одружуватися з 18 років або з 16-ти з дозволу суду. Шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушувати людей до одруження не можна. Не менш важливою умовою при укладенні шлюбу є встановлення родинного споріднення.Також у День святого Валентина українці розказали, чи готові до легалізації одностатевих шлюбів.

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    Теги: Міністерство юстиції статистика українці шлюб
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    Скільки українців одружилися у День святого Валентина: статистика Мін'юсту