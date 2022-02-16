Ахметов і Новинський приїхали в Маріуполь (фото)

Олігарх та нардеп спілкувалися з журналістами

Бізнесмен Рінат Ахметов та народний депутат Вадим Новинський перебувають 16 лютого у Маріуполі. Про це написала прессекретар Ахметова Анна Терехова у Facebook.

Терехова розмістила фото, на якому зображені Рінат Ахметов та Вадим Новинський під час спілкування з журналістами. «Маріуполь, 16 лютого», – підписала знімок прессекретарка Ахметова.

Нагадаємо, учора 15 лютого, стало відомо, що олігарх Рінат Ахметов повернувся в Україну.

Літак, Ахметова, за даними журналіста-розслідувача Михайла Ткача, приземлився у Запоріжжі. Бізнесмен перебуває на борту, запевнив Ткач. Також напередодні стало відомо, що власник інвестиційної групи SCM, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого навідається у Маріуполь. Про це розповіла його прессекретар Ганна Терехова.

Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

На сайті Верховної Ради 15 лютого з’явився законопроєкт, яким пропонується запровадити заборону виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану.



