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    Події в Україні

    Ахметов і Новинський приїхали в Маріуполь (фото)

    Рінат Ахметов повернувся в Україну 15 лютого - Ахметов і Новинський приїхали в Маріуполь (фото)
    Рінат Ахметов повернувся в Україну 15 лютого
    фото: Анна Терехова/Facebook

    Олігарх та нардеп спілкувалися з журналістами

    Бізнесмен Рінат Ахметов та народний депутат Вадим Новинський перебувають 16 лютого у Маріуполі. Про це написала прессекретар Ахметова Анна Терехова у Facebook.

    Терехова розмістила фото, на якому зображені Рінат Ахметов та Вадим Новинський під час спілкування з журналістами. «Маріуполь, 16 лютого», – підписала знімок прессекретарка Ахметова.

    Нагадаємо, учора 15 лютого, стало відомо, що олігарх Рінат Ахметов повернувся в Україну.

    Літак, Ахметова, за даними журналіста-розслідувача Михайла Ткача, приземлився у Запоріжжі. Бізнесмен перебуває на борту, запевнив Ткач. Також напередодні стало відомо, що власник інвестиційної групи SCM, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого навідається у Маріуполь. Про це розповіла його прессекретар Ганна Терехова.

    Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

    На сайті Верховної Ради 15 лютого з’явився законопроєкт, яким пропонується запровадити заборону виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану.

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    Теги: Маріуполь депутат Рінат Ахметов олігархи Вадим Новинський літак українці прессекретар
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    Ахметов і Новинський приїхали в Маріуполь (фото)