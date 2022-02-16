Путін фактично зруйнував Мінські угоди

Після 2019-го було видано один мільйон паспортів РФ мешканцям окупованих територій

Рішення, яке прийняла Держдума Росії та підтримала «визнання» так званих псевдореспублік – де-факто означає, що російський парламент офіційно санкціонував окупацію України. Це ніяке не визнання. Це санкція на окупацію. Я хочу сказати, що це було останньою краплею щодо руйнації і знищення Мінських угод.

Мінські домовленості базувалися на визнанні територіальної цілісності та суверенітету України

Дослівно: президент Росії, президент України, президент Франції і канцлер Німеччини підтверджують повну повагу суверенітету і територіальної цілісності України. Беззаперечно. Вони твердо переконані в безальтернативності виключно мирного врегулювання. З цього починаються Мінські домовленості, про що всі забувають.

Що сьогодні зробив Путін? Путін порушив суверенітет. Причому до 2019-го року цього не було. Але одразу після 2019-го року, після завершення моєї каденції було видано один мільйон паспортів Російської Федерації мешканцям окупованих територій. Після цього була економічна експансія Росії на окуповані території. Після цього було постачання зброї й амуніції. Це – руйнує Мінськ.

І сьогодні офіційно прийняте рішення, підтверджене російським парламентом, кишеньковим парламентом Путіна, про відсутність визнання суверенітету України над окупованими територіями.

Це дає всі підстави Україні заявити, що РФ одноосібно, без повідомлення припинила дії Мінських угод і вийшла з них

Мінські угоди зіграли дуже важливу роль в 14-му році, коли від Волновахи, Дебальцева і до Києва у нас не було жодної військової частини, яка би могла прийняти бій. В 2014 і 2015 роках Мінські угоди зіграли виключну роль про визнання Росії стороною агресії. І це було визнано всім світом. У 2014-2015 роках на базі Мінських угод були запроваджені санкції, які забезпечили, що Росія демонструвала економічне падіння всі вісім років агресії.

Отже, на сьогоднішній день Україна повинна проінформувати партнерів, що у зв’язку з фактичним виходом Російської Федерації з Мінських угод Україна отримала право припинити їх дію.

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Джерело: блог Петра Порошенка

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