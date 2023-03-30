Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
НСЖУ закликала правоохоронні органи пильно стежити за напруженою ситуацією біля Лаври.
Національна спілка журналістів України закликала правоохоронців ретельніше стежити за поведінкою представників УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври, які перешкоджають роботі журналістів та застосовують фізичну силу. Про це йдеться у заяві НСЖУ у Телеграм.
«Біля Києво-Печерської Лаври, куди сьогодні прийшла комісія Міністрества культури через припинення оренди договору, відбуваються масові порушення прав роботи журналістів. Прибічники УПЦ закривають камери, лаються, погрожують побити медійників палками та штовхають журналістів», – йдеться у повідомленні.
У НСЖУ закликають правоохоронні органи пильно стежити за напруженою ситуацією біля Лаври. «Закликаємо правоохоронні органи більш пильно стежити за напруженою ситуацією біля Лаври і не допускати порушення прав журналістів під час виконання ними професійних обов'язків», – зазначили у спілці.
Нагадаємо, пропри те, що 29 березня монахи УПЦ МП мали покинути територію Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», у церкві заявили, що не виїжджатимуть із Лаври до рішення суду, в якому УПЦ заперечує розірвання договору оренди. А митрополит Павло взявся погрожувати журналістам. Спочатку він сказав представникам ЗМІ, що розіб'є палицею їхні фотоапарати. Згодом сказав журналісту, що поб'є і його.
Також митрополит Павло під час спілкування з журналісткою щодо виселення монахів з Києво-Печерської лаври сильно штовхнув її.
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