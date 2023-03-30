Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву

Митрополит Павло під час спілкування з журналісткою щодо виселення з Лаври штовхнув її

НСЖУ закликала правоохоронні органи пильно стежити за напруженою ситуацією біля Лаври.

Національна спілка журналістів України закликала правоохоронців ретельніше стежити за поведінкою представників УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври, які перешкоджають роботі журналістів та застосовують фізичну силу. Про це йдеться у заяві НСЖУ у Телеграм.

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«Біля Києво-Печерської Лаври, куди сьогодні прийшла комісія Міністрества культури через припинення оренди договору, відбуваються масові порушення прав роботи журналістів. Прибічники УПЦ закривають камери, лаються, погрожують побити медійників палками та штовхають журналістів», – йдеться у повідомленні.

У НСЖУ закликають правоохоронні органи пильно стежити за напруженою ситуацією біля Лаври. «Закликаємо правоохоронні органи більш пильно стежити за напруженою ситуацією біля Лаври і не допускати порушення прав журналістів під час виконання ними професійних обов'язків», – зазначили у спілці.

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Нагадаємо, пропри те, що 29 березня монахи УПЦ МП мали покинути територію Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», у церкві заявили, що не виїжджатимуть із Лаври до рішення суду, в якому УПЦ заперечує розірвання договору оренди. А митрополит Павло взявся погрожувати журналістам. Спочатку він сказав представникам ЗМІ, що розіб'є палицею їхні фотоапарати. Згодом сказав журналісту, що поб'є і його.

Також митрополит Павло під час спілкування з журналісткою щодо виселення монахів з Києво-Печерської лаври сильно штовхнув її.