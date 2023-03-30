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«Поб’ю палками всі ваші фотоапарати». Митрополит Павло погрожує журналістам (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Поб’ю палками всі ваші фотоапарати». Митрополит Павло погрожує журналістам (відео)
Митрополит Павло агресивно нападає на журналістів
скріншот з відео

Митрополит Павло не відповів на питання, чи напала Росія на Україну, та втік від журналістів

Сьогодні вранці митрополит Павло провів в Києво-Печерській лаврі службу, попри те, що 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі, а згодом взявся погрожувати журналістам, які висвітлюють події на території Лаври.

Митрополит Павло заявив, що «поб’є палками» фотоапарати журналістів, та попросив їх «забратися з його очей».

«Заберись, будь ласка, з очей. Я вам не погрожую, це ви мені погрожуєте», – заявив митрополит Павло.

Колишній намісник Києво-Печерської лаври стверджує, що журналісти його провокують. Згодом митрополит Павло не зміг відповісти, чи справді Росія напала на Україну.

«А ви можете сказати, що Росія напала на Україну?» – це запитання митрополит проігнорував.

Віряни навкруги просять журналіста «не провокувати» митрополита, а сам Павло мовчки проходить повз натовп та ігнорує питання, хто все ж таки напав на Україну. На відео потрапив момент, як ченець Московської церкви сильно відштовхує журналіста, щоб він не йшов за ним та митрополитом, та псує його апаратуру.

Віряни Московського патріархату просять журналістів піти та стверджують, що їх «ніхто сюди не звав».

Нагадаємо, що намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП митрополит Павло (Петро Лебедь) заявив, що комісію Мінкульту не пускатимуть на територію храму.

Члени комісії Міністерства культури не виключають, що звертатимуться до правоохоронних органів.

Вчора митрополит Павло прокляв президента Зеленського та його родину. 

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло «гарантує», що Бог не простить президенту Володимиру Зеленському виселення Московської церкви з Києво-Печерської лаври. 

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Теги: лавра Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні релігія

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