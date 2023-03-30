«Поб’ю палками всі ваші фотоапарати». Митрополит Павло погрожує журналістам (відео)

Митрополит Павло не відповів на питання, чи напала Росія на Україну, та втік від журналістів

Сьогодні вранці митрополит Павло провів в Києво-Печерській лаврі службу, попри те, що 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі, а згодом взявся погрожувати журналістам, які висвітлюють події на території Лаври.

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Митрополит Павло заявив, що «поб’є палками» фотоапарати журналістів, та попросив їх «забратися з його очей».

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«Заберись, будь ласка, з очей. Я вам не погрожую, це ви мені погрожуєте», – заявив митрополит Павло.

Колишній намісник Києво-Печерської лаври стверджує, що журналісти його провокують. Згодом митрополит Павло не зміг відповісти, чи справді Росія напала на Україну.

«А ви можете сказати, що Росія напала на Україну?» – це запитання митрополит проігнорував.

Віряни навкруги просять журналіста «не провокувати» митрополита, а сам Павло мовчки проходить повз натовп та ігнорує питання, хто все ж таки напав на Україну. На відео потрапив момент, як ченець Московської церкви сильно відштовхує журналіста, щоб він не йшов за ним та митрополитом, та псує його апаратуру.

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Віряни Московського патріархату просять журналістів піти та стверджують, що їх «ніхто сюди не звав».

Нагадаємо, що намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП митрополит Павло (Петро Лебедь) заявив, що комісію Мінкульту не пускатимуть на територію храму.

Члени комісії Міністерства культури не виключають, що звертатимуться до правоохоронних органів.

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Вчора митрополит Павло прокляв президента Зеленського та його родину.

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло «гарантує», що Бог не простить президенту Володимиру Зеленському виселення Московської церкви з Києво-Печерської лаври.

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).