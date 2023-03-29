День, що ввійде в історію. Московська церква покинула Лавру (фото, відео)

Владика Павло після завершення літургії закликав прихожан церкви приходити завтра на молитву

Останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври проходить доволі насичено. На території святині зібралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбуваються довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври.

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Одна із співрозмовниць «Главкома» повідомила, що наразі із Почаєва та з Одеси їдуть віряни підтримати Московський патріархат. Владика Павло після завершення літургії закликав прихожан церкви приходити завтра на молитву та на літургію. Тобто, не зважаючи на вимогу держави звільнити стіни Лаври сьогодні, 29 березня, владика Павло закликає і далі тут проводити богослужіння. Після служби Павла (Лебідя) провели до його резиденції, де він пересів у Mercedes та виїхав з монастиря.

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У той же час, більшість з опитаних «Главкомом» присутніх у Лаврі відповіли, що не знають, яка буде ситуація завтра і покладаються на Бога.

Як повідомлялося, під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід.

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Нагадаємо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

Раніше митрополита Павла застукали у паспортному столі. На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення.