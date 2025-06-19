Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

Геннадій Шаповалов став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №412/2025 глави держави.

«Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України», – йдеться в указі.

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році на Кіровоградщині. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а у 2012 році – Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України. Крім того, здобував освіту в Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії», а також проходив навчання у Військовому коледжі армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ.

З 2014 по 2019 рік очолював 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка. У 2022 році був призначений начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ, а 20 червня 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. У квітні 2023 року Шаповалов очолив Оперативне командування «Південь». Цю посаду він залишив у лютому 2025 року. З березня 2022 року має військове звання бригадного генерала.

Нагадаємо, що колишній командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий отримав нову посаду. Його призначено командувачем об’єднаних сил Збройних Сил України.