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Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ
З 2014 по 2019 рік Шаповалов очолював 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка
фото: Operational Command South/Facebook

Геннадій Шаповалов став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №412/2025 глави держави.

«Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України», – йдеться в указі.

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році на Кіровоградщині. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а у 2012 році – Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України. Крім того, здобував освіту в Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії», а також проходив навчання у Військовому коледжі армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ.

З 2014 по 2019 рік очолював 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка. У 2022 році був призначений начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ, а 20 червня 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. У квітні 2023 року Шаповалов очолив Оперативне командування «Південь». Цю посаду він залишив у лютому 2025 року. З березня 2022 року має військове звання бригадного генерала.

Нагадаємо, що колишній командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий отримав нову посаду. Його призначено командувачем об’єднаних сил Збройних Сил України.

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Теги: Володимир Зеленський указ ЗСУ

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