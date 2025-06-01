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Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку
Драпатий: Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України
фото з відкритих джерел

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку після трагедії на полігоні

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Таке рішення він прийняв після трагедії на 239-му полігоні, де загинули військовослужбовці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Михайла Драпатого.

У своїй заяві Михайло Драпатий наголосив, що його відставка є усвідомленим кроком і продиктована «особистим відчуттям відповідальності за трагедію», внаслідок якої загинули українські воїни.

«Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність», – зазначив Драпатий.

Він підкреслив, що попри важливість поведінки бійців, головна відповідальність завжди лежить на командуванні, яке визначає правила, ухвалює рішення та відповідає за наслідки.

«Кругова порука та безкарність – отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються – значить, моїх зусиль було недостатньо», – заявив командувач.

Драпатий наголосив на необхідності постійного навчання та визнання помилок для розвитку армії. «Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки – ми приречені. Без особистої відповідальності – немає розвитку. Без розвитку – немає перемоги», – підкреслив він.

За словами Михайла Драпатого, внаслідок трагедії загинули 12 молодих хлопців з навчального батальйону, більшість з яких перебували в укриттях. Також є поранені. Він висловив глибокі співчуття родинам загиблих та всім постраждалим.

Командувач повідомив, що ініціював перевірку всіх обставин трагедії, зокрема, дій командирів, стану укриттів та ефективності систем оповіщення. Постраждалим надається допомога.

Михайло Драпатий підкреслив, що Україна не виграє цю війну, якщо не буде побудована армія, де «честь – не слово, а дія», «відповідальність – не покарання, а основа довіри», і де «кожен командир щодня відповідає – за наказ, за рішення, за людину».

Нагадаємо, Нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадій Касай раніше повідомляв про проведення засідання Оборонного комітету Верховної Ради України  за участі міністра оборони України Рустема Умєрова. Під час цього засідання депутати мали заслухати питання щодо причин трагедії на полігоні Новомосковський у Дніпропетровській області, а також заслухати почути самого Командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

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Теги: ЗСУ відставка Михайло Драпатий

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