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Скільки літаків втратила РФ з початку широкомасштабної війни: дані британської розвідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки літаків втратила РФ з початку широкомасштабної війни: дані британської розвідки
Термін служби літаків, які залишилися в РФ, спливає набагато швидше, ніж планувалося
фото з відкритих джерел

Повітряно-космічні сили Росії втратили в боях близько 90 літаків

З лютого 2022 Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) втратили в боях близько 90 літаків. Термін служби тих, що залишилися, спливає набагато швидше, ніж планувалося. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на деяких типах бойових літаків літають набагато інтенсивніше, ніж у мирний час. Усі літаки мають розрахунковий термін служби в льотних годинах. Цілком імовірно, що через таке додаткове використання у воєнний час термін служби багатьох літаків спливає набагато швидше, ніж планувалося ПКС Росії.

З лютого 2022 Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) втратили в боях близько 90 літаків
З лютого 2022 Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) втратили в боях близько 90 літаків
фото: Міноборони Британії

За даними британської розвідки, необхідність додаткового технічного обслуговування ускладнюється браком запасних частин через попит, що зростає, і міжнародних санкцій.

При цьому Повітряно-космічні сили зберігають можливість збільшити кількість бойових вильотів над окупованою територією України.

«Однак оскільки війна триває набагато довше, ніж спочатку планувало міністерство оборони Росії, знос літаків, ймовірно, знизить термін життя тактичної авіації ПКС», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення Росія суттєво недооцінила українську авіацію. Унаслідок цього агресор втратив свої найкращі бойові літаки.

До слова, авіакомпанії країни-агресора дедалі сильніше відчувають наслідки санкцій, запроваджених через війну в Україні. Парк іноземних лайнерів, що залишився, поступово стає непридатним через відсутність якісного обслуговування і неможливість придбати необхідні запчастини.

Теги: британська розвідка війна літак росія

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