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Росія більше не гарант безпеки для Вірменії: Пашинян пояснив, чому засумнівався у Путіні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія більше не гарант безпеки для Вірменії: Пашинян пояснив, чому засумнівався у Путіні
У Вірменії зростають побоювання з приводу того, чи хочуть або здатні російські солдати зберегти мир на Кавказі
фото з відкритих джерел

Вірменія більше не може покладатися на РФ як на гаранта своєї безпеки після її вторгнення в Україну 

Вірменія більше не може покладатися на Москву як на гаранта своєї безпеки, після вторгнення Росії в Україну. Про це заявив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Politico.

«Унаслідок подій в Україні можливості Росії змінилися», – сказав Пашинян.

Прем'єр Вірменії сказав у коментарі виданню, що Вірменія більше не може покладатися на РФ як на гаранта своєї безпеки після її вторгнення в Україну.

«Наша стратегія має полягати в тому, щоб спробувати в цій ситуації максимально знизити нашу залежність від інших. Ми хочемо мати незалежну країну, суверенну країну, але в нас мають бути способи не опинитися в центрі зіткнень між Заходом і Сходом, Північчю і Півднем... Не може бути випадку, коли Вірменія стане «проксі». Це неприпустимо», – сказав глава уряду Вірменії.

«Надзвичайно різка критика Пашиняна нездатності Росії діяти як «поліцейського» на Кавказі тільки посилює відчуття, що Кремль втрачає свій вплив, і колись хвалений статус наддержави, в колишніх радянських республіках, які Москва колись вважала своїм плацдармом», – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що розчарування у Вірменії може стати важливим поворотним моментом для країни з населенням 2,8 мільйона осіб, оскільки після розпаду СРСР вона делегувала більшу частину контролю над своїми залізницями, своїм енергетичним сектором і навіть своїми кордонами Росії.

Коли 2020 року Вірменія вела 44-денну війну проти сильніших, підтримуваних Туреччиною сил Азербайджану, саме російські миротворці були задіяні для підтримки режиму припинення вогню.

Тепер Росія повністю прихильна війні проти України, а у Вірменії зростають побоювання з приводу того, чи хочуть або здатні російські солдати зберегти мир на Кавказі.

Він уточнив, що закликати Росію щоразу, коли спалахує конфлікт, просто нестійко. «Модель, згідно з якою у нас виникають проблеми з нашими сусідами і ми повинні запрошувати інших захистити нас - неважливо, хто ці інші, – є дуже вразливою моделлю», – додав Пашинян.

Раніше Пашинян заявив, що Російська Федерація через свої дії або бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього.

Як повідомлялося, після заяв влади Вірменії про помилковість рішення покладатися виключно на РФ для гарантування безпеки, країна братиме участь у спільних військових вірмено-американських навчаннях Eagle Partner 2023. Навчання пройдуть в рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 11 по 20 вересня.

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Теги: росія військові навчання військові Вірменія навчання миротворці Нікол Пашинян Москва конфлікт

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