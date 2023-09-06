Соратник Зеленського розказав, як путінська Росія денацифікувала саму себе

«Росія досягла серйозних успіхів у денаціоналізації. Йде возвеличення тих, хто називає себе росіянами, хоча частина народів Кавказу не втрачають своєї національної ідентифікації»

Росія досягла серйозних успіхів в денаціоналізації своїх громадян. Деякі етноси вже не мають шансу на відродження. Про це розповів «Главкому» Микита Потураєв – голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, віцепрезидент Парламентської Асамблеї ОБСЄ та член Тимчасової спеціальної комісії з питань підготовки державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації.

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Серед нардепів є й ті, хто скептично ставиться до можливості раптового національного пробудження корінних народів імперії. Потураєв вважає, що з їхніми представниками у самій Росії вести перемовини поки завчасно, а акцент треба зробити на діаспорянах – тих, хто емігрував з Росії через незгоду з російською політикою. Втім нардеп визнав, що внутрішні події у Росії можуть розвиватися значно швидше, ніж можна передбачити, тож працювати треба на всіх напрямках.

«Саме тому ми обрали формат Тимчасової спеціальної комісії, яка може офіційно контактувати з іншими країнами, звертатися за допомогою до міжнародних партій, – пояснив Потураєв. – Ситуація досить складна, бо Росія досягла серйозних успіхів у денаціоналізації. Там йде возвеличення тих, хто називає себе росіянами, хоча частина народів Кавказу не втрачають своєї національної ідентифікації. Звичайно, люди, які бачать свої народи вільними, змушені були залишити так звану Росію або загинути у боротьбі за свободу своїх народів. Залишилися ті, хто наразі не мають або сил, або сміливості боротися. Деякі етноси вже не мають шансу на відродження, але точно є етноси, які ще можуть відродитися навіть як державотворчі нації».

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На перших порах, за словами Потураєва, перед комісією стоїть завдання зрозуміти диспозицію на місцях і створити карту пригноблених народів. А також донести до максимальної кількості людей на Заході абсолютно колоніальний характер російської держави, яка, за своєю фірмовою звичкою переставляти все догори дриґом, начепила на прапор боротьбу зі світовим колоніалізмом.

«Здавалося б, важко собі уявити щось гірше за Радянський Союз, а виявилося, що може бути й гірше. Тож треба доносити до Європи, до світу не просто колоніальний характер, а метаколоніальний характер сучасної Росії і ламати її наративи. Це навіть не мета цієї Тимчасової спеціальної комісії має бути, а більш довгострокова», – зазначив нардеп.

Зауважимо, на День Незалежності Верховна Рада прийняла постанову №9617 про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань підготовки державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації. Якщо описати суть майбутньої роботи цієї комісії коротко: Київ шукає контакту з корінними народами Росії, для того, щоби Україні й решті цивілізованого світу було з ким мати діло, коли РФ почне розвалюватися.

Раніше повідомлялося, що уряд прийняв законодавство про корінні народи, про національні спільноти – парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму.