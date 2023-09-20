Російські фермери скаржаться на космічну вартість пального і відсутність заробітків

Російські фермери обурені: ціна на зерно впала, а вартість пального збільшилася

У розпал збиральної та посівної кампаній аграрії Росії отримали паливо, але його ціна виявилася космічною, а низька ціна на зерно і забиті елеватори роблять прибутки фермерів Путіна досить примарними. Питання з постачанням палива вирішене, але не ціна. Про це заявив на З'їзді фермерів Краснодарського краю президент Асоціації селянських (фермерських) господарств та сільськогосподарських кооперативів Росії (АККОР) Володимир Плотніков. Відео розмістив у Youtube організаційний відділ АККОР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Питання за ціною не вирішене. Прямо кажу, не вирішено… Зараз стоїть питання, яка ціна…», – сказав голова асоціації. Плотніков продовжив промову тим, що повідомив про збитковість підприємств у таких умовах, коли дешевшає саме зерно.

«А хліб – куди? Нікуди. Ціна впала. Сьогодні зателефонували до порту Новоросійська. Ціна третього класу була 16 200 рублів за тонну (6160 грн), а зараз – 15 000 (5704 рн). Елеватори в порту майже повністю забиті», – сказав глава АККОР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що на світовому ринку просідає ціна на пшеницю та соняшник, але селянам треба сіяти. При цьому, зазначив Плотніков, експортне мито складає 6 тис. рублів із тонни.

Проблему з ціною підтвердив радіостанції Business FM фермер зі Ставропілля. Він повідомив, що місцеві аграрії отримали листа від однієї з паливних компаній: через скорочення виплат за паливним демпфером з вересня дизель подорожчає до 80 рублів за літр. Фермер зазначив, що реальне постачання дизпалива коштує 101 рубль за літр (38,4 грн), тоді як на АЗС – 60 рублів (22,8 грн).

«Це дворазове зростання порівняно з тим, що було в червні-липні, тобто щоб ви розуміли, витрата комбайна – 500-600 літрів за зміну, потужний трактор – приблизно теж така витрата. І якщо заправки, тобто треба транспортувати, постійно підвозити. Несерйозно – бігати туди-сюди, якось заправлятися. Тобто треба якісь пересування, а якщо два трактори заправити? Це тонна потрібна відразу за зміну», – сказав радіостанції голова Асоціації селянських фермерських господарств та сільгоспкооперативів Ставропольського краю Сергій Колесніков.

Він зазначив, що цей час традиційно паливо дорожчає, але 1-3 рублі за літр, а не 40 рублів (15,2 грн). За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, оптова ціна на дизельне паливо для європейської частини Росії продовжує дорожчати, і його ціна сьогодні склала вже 75 тис. рублів за тонну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше голова Мінсільгоспу Дмитро Патрушев повідомив Першому каналу, що питання з паливом вирішене «в ручному режимі». «Все буде в порядку. І врожай зберемо, і озимі відсіємо», – сказав міністр.

Нагадаємо, відсутність у Росії кораблів і зниження інтересу західних зернотрейдерів до бізнесу з Москвою збільшують витрати на перевезення російської пшениці.

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв замінити українське зерно російськими постачаннями в Африку після того, як Москва в липні вийшла із зернової угоди, що забезпечувала безпечний прохід українського продовольчого вантажу в Чорному морі, запровадивши де-факто блокаду та атакуючи сховища в ході військової ескалації.

При цьому Едуард Зернін, голова Російського союзу експортерів зерна, посилався на потенційне посилення, як він назвав, «прихованих санкцій», які «можуть призвести до збільшення витрат на фрахт і страхування» для Росії.