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Російські фермери скаржаться на космічну вартість пального і відсутність заробітків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російські фермери скаржаться на космічну вартість пального і відсутність заробітків
Росія не може налагодити експорт зерна
фото з відкритих джерел

Російські фермери обурені: ціна на зерно впала, а вартість пального збільшилася 

У розпал збиральної та посівної кампаній аграрії Росії отримали паливо, але його ціна виявилася космічною, а низька ціна на зерно і забиті елеватори роблять прибутки фермерів Путіна досить примарними. Питання з постачанням палива вирішене, але не ціна. Про це заявив на З'їзді фермерів Краснодарського краю президент Асоціації селянських (фермерських) господарств та сільськогосподарських кооперативів Росії (АККОР) Володимир Плотніков. Відео розмістив у Youtube організаційний відділ АККОР.

«Питання за ціною не вирішене. Прямо кажу, не вирішено… Зараз стоїть питання, яка ціна…», – сказав голова асоціації. Плотніков продовжив промову тим, що повідомив про збитковість підприємств у таких умовах, коли дешевшає саме зерно.

«А хліб – куди? Нікуди. Ціна впала. Сьогодні зателефонували до порту Новоросійська. Ціна третього класу була 16 200 рублів за тонну (6160 грн), а зараз – 15 000 (5704 рн). Елеватори в порту майже повністю забиті», – сказав глава АККОР.

Він зазначив, що на світовому ринку просідає ціна на пшеницю та соняшник, але селянам треба сіяти. При цьому, зазначив Плотніков, експортне мито складає 6 тис. рублів із тонни.

Проблему з ціною підтвердив радіостанції Business FM фермер зі Ставропілля. Він повідомив, що місцеві аграрії отримали листа від однієї з паливних компаній: через скорочення виплат за паливним демпфером з вересня дизель подорожчає до 80 рублів за літр. Фермер зазначив, що реальне постачання дизпалива коштує 101 рубль за літр (38,4 грн), тоді як на АЗС – 60 рублів (22,8 грн).

«Це дворазове зростання порівняно з тим, що було в червні-липні, тобто щоб ви розуміли, витрата комбайна – 500-600 літрів за зміну, потужний трактор – приблизно теж така витрата. І якщо заправки, тобто треба транспортувати, постійно підвозити. Несерйозно – бігати туди-сюди, якось заправлятися. Тобто треба якісь пересування, а якщо два трактори заправити? Це тонна потрібна відразу за зміну», – сказав радіостанції голова Асоціації селянських фермерських господарств та сільгоспкооперативів Ставропольського краю Сергій Колесніков.

Він зазначив, що цей час традиційно паливо дорожчає, але 1-3 рублі за літр, а не 40 рублів (15,2 грн).  За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, оптова ціна на дизельне паливо для європейської частини Росії продовжує дорожчати, і його ціна сьогодні склала вже 75 тис. рублів за тонну.

Раніше голова Мінсільгоспу Дмитро Патрушев повідомив Першому каналу, що питання з паливом вирішене «в ручному режимі». «Все буде в порядку. І врожай зберемо, і озимі відсіємо», – сказав міністр.

Нагадаємо, відсутність у Росії кораблів і зниження інтересу західних зернотрейдерів до бізнесу з Москвою збільшують витрати на перевезення російської пшениці.

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв замінити українське зерно російськими постачаннями в Африку після того, як Москва в липні вийшла із зернової угоди, що забезпечувала безпечний прохід українського продовольчого вантажу в Чорному морі, запровадивши де-факто блокаду та атакуючи сховища в ході військової ескалації. 

При цьому Едуард Зернін, голова Російського союзу експортерів зерна, посилався на потенційне посилення, як він назвав, «прихованих санкцій», які «можуть призвести до збільшення витрат на фрахт і страхування» для Росії.

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Теги: росія рублі дизельне пальне пальне фермер аграрії трактор зерно міністр росіяни

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