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Грузинські парламентарі хочуть навести лад із перебуванням росіян на своїй території

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Грузинські парламентарі хочуть навести лад із перебуванням росіян на своїй території
Грузини хочуть унормувати перебування росіян на своїй території
фото з відкритих джерел

Із початку 2022 року росіяни купили в Грузії до 10 тис. квартир, через що їхня вартість зросла, що ускладнює купівлю та оренду житла для самих грузинів

У парламенті Грузії депутати зареєстрували законопроект про мораторій на видачу ВНП росіянам. Проект запропонували опозиційні депутати Роман Гоцирідзе та Хатія Деканоїдзе, пише Sputnik Грузія.

«У зв'язку зі складною соціально-економічною ситуацією в Грузії останнім часом спостерігається масовий відтік грузинських громадян з країни, у відповідь на це в країну в'їжджає велика кількість російських громадян, більшість з яких мають значні фінансові можливості. Вони створюють підприємства і, окрім квартир, купують інші види нерухомості, які надалі стають законною підставою для отримання посвідки на проживання», – пояснив свою позицію Гоцирідзе.

За їхніми словами, з початку 2022 року росіяни купили в Грузії до 10 тис. квартир, через що їхня вартість зросла, що ускладнює купівлю та оренду житла для самих грузинів.

Ці двоє депутатів пропонували в травні вже законопроект про заборону росіянам купувати в Грузії нерухомість, проте далі за це справа не пішла.

Для отримання інвестиційного ВНЖ Грузії потрібна наявність не менше трьох рекомендацій директорів грузинських компаній, а також купівля нерухомості з ринковою вартістю понад $300 тис. або інвестиції в грузинські компанії понад $300 тис.

ВНЖ на 5 років надається в Грузії при купівлі нерухомості вартістю понад $300 тис. або інвестиціях на таку ж суму. Через 5 років іноземець отримує постійний ВНЖ разом із членами родини, якщо весь цей час був власником нерухомості або інвестором.

Нагадаємо, Грузія пропустила на свою територію шістьох громадян України, серед яких п’ятеро – колишні в’язні, яких Росія насильно вивезла з окупованої частини Херсонщини. Про це повідомила правозахисна організація UnMode, яка допомагає херсонським увʼязненим.

«Сьогодні всій групі українців офіційно дозволили перетнути кордон Грузії. Прикордонні служби не надали жодних додаткових умов чи пояснень», – йдеться в повідомленні.

В організації повідомили, що українців везуть до безпечного місця, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.

Раніше,  19 серпня стало відомо, що грузинські прикордонники не пустили до країни п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких російські силовики депортували до РФ перед відступом з окупованих районів Херсонщини.

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Теги: росія Хатія Деканоїдзе інвестиції нерухомість Грузія кордон росіяни

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