Грузинські парламентарі хочуть навести лад із перебуванням росіян на своїй території

Із початку 2022 року росіяни купили в Грузії до 10 тис. квартир, через що їхня вартість зросла, що ускладнює купівлю та оренду житла для самих грузинів





У парламенті Грузії депутати зареєстрували законопроект про мораторій на видачу ВНП росіянам. Проект запропонували опозиційні депутати Роман Гоцирідзе та Хатія Деканоїдзе, пише Sputnik Грузія.

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«У зв'язку зі складною соціально-економічною ситуацією в Грузії останнім часом спостерігається масовий відтік грузинських громадян з країни, у відповідь на це в країну в'їжджає велика кількість російських громадян, більшість з яких мають значні фінансові можливості. Вони створюють підприємства і, окрім квартир, купують інші види нерухомості, які надалі стають законною підставою для отримання посвідки на проживання», – пояснив свою позицію Гоцирідзе.

За їхніми словами, з початку 2022 року росіяни купили в Грузії до 10 тис. квартир, через що їхня вартість зросла, що ускладнює купівлю та оренду житла для самих грузинів.

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Ці двоє депутатів пропонували в травні вже законопроект про заборону росіянам купувати в Грузії нерухомість, проте далі за це справа не пішла.

Для отримання інвестиційного ВНЖ Грузії потрібна наявність не менше трьох рекомендацій директорів грузинських компаній, а також купівля нерухомості з ринковою вартістю понад $300 тис. або інвестиції в грузинські компанії понад $300 тис.

ВНЖ на 5 років надається в Грузії при купівлі нерухомості вартістю понад $300 тис. або інвестиціях на таку ж суму. Через 5 років іноземець отримує постійний ВНЖ разом із членами родини, якщо весь цей час був власником нерухомості або інвестором.

Нагадаємо, Грузія пропустила на свою територію шістьох громадян України, серед яких п’ятеро – колишні в’язні, яких Росія насильно вивезла з окупованої частини Херсонщини. Про це повідомила правозахисна організація UnMode, яка допомагає херсонським увʼязненим.

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«Сьогодні всій групі українців офіційно дозволили перетнути кордон Грузії. Прикордонні служби не надали жодних додаткових умов чи пояснень», – йдеться в повідомленні.

В організації повідомили, що українців везуть до безпечного місця, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.

Раніше, 19 серпня стало відомо, що грузинські прикордонники не пустили до країни п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких російські силовики депортували до РФ перед відступом з окупованих районів Херсонщини.