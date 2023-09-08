Росіяни лізтимуть в Україну навіть після війни. Як саме

Україна ще ніколи не була такою єдиною, як зараз

Після війни проросійські партії повернуться. Вони видаватимуть себе за проукраїнські й не казатимуть нічого хорошого про Росію. Але підтримуватимуть проросійські тези й постійно їх розганятимуть. І вони знову можуть потрапити в парламент.

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Єдине, що ми можемо зробити, щоб їх не було у Верховній раді, – працювати. Іншої відповіді немає. Треба працювати.

Наше завдання сформувати думку, що люди, які їх підтримують і висловлюють такі ж ідеї, – маргінес. Насамперед працею в інфополі.

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Кожна людина має право на будь-які думки. Поліцію думок ми не будуємо, у нас демократія. Кожна людина може думати все що завгодно.

Але системною роботою в інфополі ми маємо робити так, щоб люди про той же СРСР згадували зовсім не як про ковбасу та морозиво по 2,20. Я тут не маю на увазі, що нам потрібне Міністерство інформаційної політики. Нам потрібна системна робота. У тому числі на рівні держави.

З іншого боку, я зараз доволі оптимістичний, бо в думках Україна ще ніколи не була такою єдиною, як зараз. Це була моя (і не лише моя) мрія багато-багато років: щоб був такий відсоток людей, які ненавидять Росію. Щоб був такий відсоток людей за вступ у ЄС і НАТО. Щоб був такий відсоток людей за загалом європейський курс.

Такого не було ніколи. Зараз потрібно це не втратити, потрібно з цим працювати та закріплювати цей результат.

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Ми не можемо звертати увагу на лише навіжених, які за Росію чи які кричать про нацистів. Вони просто вибиваються зі загальної кількості людей. Соціологія зараз каже, що всі ці проросійські й прорадянські ідеї в маргінесі. Нам потрібно працювати так, щоб вони й далі там залишились.

У нас не буде все одразу чудово. Буде багато політиків, які працювали на Росію і зараз працюватимуть з аудиторією, яка після 24 лютого від Росії відмовилась, але не відмовилась від ідей ковбаси по 2,20.

Спочатку вони почнуть з ідеї, з якою більшість може погодитися. Наприклад, що геї – це погано.

Далі вже трохи спірну думку: а от у ЄС багато геїв.

Потім: а Європа нам погано допомагала, а у Польщі графіті проти українців намалювали. І не важливо, що автора одразу посадили.

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Тоді: а не будемо вступати у ЄС і НАТО, треба обрати власний шлях! Як Білорусь.

Ми маємо розуміти, чи людині просто хтось чи щось не подобається, чи людина помиляється, чи має хитрий план. Яскравий приклад – нардеп Дубінський. Якщо таке розповідає людина, про яку Штати заявили, що він був у групі, яка підтримувала Росію постійно, то, здається, що це частина його роботи, а не прикра помилка.

Але з такими політиками можна працювати, як показав мій товариш Антон Швець на прикладі того ж Дубінського.

Думати ніколи не заважає. Фільтруйте хто й що вам говорить. Вмикайте памʼять і шукайте, що ця людина робила раніше.