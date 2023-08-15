Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Російські пілоти бояться літати: у літаків відмовляють гальма, запчастин нема

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російські пілоти бояться літати: у літаків відмовляють гальма, запчастин нема
Літаки у Росії часто літають несправними
фото з відкритих джерел

Авіаперевізники вимагають від персоналу не вносити дефекти техніки в бортові журнали і вимикати непрацюючі гальма

Авіакомпанії країни-агресора дедалі сильніше відчувають наслідки санкцій, запроваджених через війну в Україні. Парк іноземних лайнерів, що залишився, поступово стає непридатним через відсутність якісного обслуговування і неможливість придбати необхідні запчастини. Про це пише російська агенція «Інтерфакс».

У понеділок авіакомпанія Red Wings запросила додатковий літак у авіакомпанії «Ікар», щоб вивезти пасажирів затриманих рейсів з Єкатеринбурга до Анталії та назад після виходу з ладу одразу двох повітряних суден Boeing-777.

На виліт в обох напрямках очікують по 410 людей, уточнили в пресслужбі Red Wings. Рейс з Анталії до Єкатеринбурга мав вирушити ще 12 серпня. Тобто люди чекають уже майже дві доби. Що саме зламалося у літаках, не уточнюється. Уральська транспортна прокуратура розпочала перевірку діяльності авіакомпанії щодо надання послуг пасажирських перевезень.

Це вже не перша затримка рейсів у Red Wings цього літа.  Одинадцять днів тому 86 росіян не могли 11 годин вилетіти з Єкатеринбурга до Астани. Причину влада так і не називала. 

Раніше 29 липня  більш ніж на 8 годин «через позапланове технічне обслуговування» було затримано рейс Red Wings з Уфи до Алма-Ати. А 21 липня 411 пасажирів цієї авіакомпанії понад 7 годин чекали вильоту  з Єкатеринбурга до Анталії.

Позаштатні ситуації почали й у інших російських авіакомпаній. Так, 4 серпня на 8 годину було затримано  рейс  Smartavia з Челябінська до Санкт-Петербурга. Повідомлялося, що це сталося «з технічної причини, за рішенням авіакомпанії». 

З весни 2022 авіаперевізники вимагають від персоналу не вносити дефекти техніки в бортові журнали, внаслідок чого літаки часто літають несправними. Також повідомлялося, що пілоти «Аерофлоту» почали відключати гальма, які відмовили, через неможливість їх замінити.

«Російське «авось» працює і в авіації. Зрозуміло, що літати може страшно, але, на жаль, так у багатьох авіакомпаніях країни зараз відбувається», – зазначав колишній пілот авіакомпанії Nordwind.

Росіяни хочуть, але не можуть побудувати літаки

На початку серпня глава держкорпорації «Ростех» Сергій Чемезов доповів диктатору  Володимиру Путіну про те, що з 2025 року російські авіакомпанії будуть втрачати іноземні літаки, що залишилися в них, оскільки лайнерам будуть необхідні «капітальні ремонти і так далі».

Наразі вітчизняні перевізники змушені розбирати кілька бортів на запчастини, щоб підтримувати льотну придатність наявних літаків. Громадянській авіації «дуже потрібні» вітчизняні лайнери, заявив Чемезов Путіну, проте поки що масштаби виробництва більш ніж скромні.

За даними Росстату, у першій половині 2023 року в Росії було випущено лише два важкі цивільні літаки: один у лютому, другий – у червні. Обсяги випуску SSJ-100 утричі відстають від плану. Через  відмову в постачанні імпортного обладнання замість 19 машин корпорація «Іркут» зможе випустити лише 6.  Пасажирські літаки Іл-114-300, які планували використовувати для регіональних польотів, також  не встигнуть  випустити вчасно. 

За прогнозом експертів Oliver Wyman, до 2026 року Росія ризикує  позбутися  половини з 736 лайнерів, які є зараз.

Нагадаємо, у Калінінградській області Росії 12 серпня розбився російський літак Су-30. Про це повідомляють російські ЗМІ. Російське міноборони також підтвердило цю інформацію. Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала технічна несправність.

Читайте також: Американка звинуватила авіакомпанію, і скупила всі горіхи на борту літака
Теги: росія прокуратура Міноборони літак влада пілот

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія неодмінно розпадеться на дрібніші держави
Хто має контролювати процес розпаду Росії
Вчора, 09:17
Путін не поїде на саміт БРІКС, коли Україна отримає F-16. Головне за 19 липня
Путін не поїде на саміт БРІКС, коли Україна отримає F-16. Головне за 19 липня
19 липня, 21:00
Українські воїни зменшують оборонний потенціал загарбників
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
18 липня, 12:30
Папа Римський та патріарх Кирило вже зустрічалися в аеропорту
Папа Римський готовий посадити літак у Москві, щоб побачити Кирила
23 липня, 16:28
Росіяни знищили ракетами українське зерно
Одеська ОВА показала спалене ракетами зерно
22 липня, 16:54
Для України головний пріоритет – повернення додому усіх наших захисників і захисниць, а також цивільних
Українські полонені в Угорщині: РФ готує нові провокації
21 липня, 12:33
ЗСУ приземлили ще один ворожий гелікоптер
Зранку ЗСУ збили черговий вертоліт окупантів
9 серпня, 07:56
Росіяни зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу
Росіяни в Чорному морі зупинили вантажне судно, яке прямувало до України
13 серпня, 12:59
У Держдепі засудили провокацію РФ щодо турецького судна
Держдеп США відреагував на провокації Росії щодо турецького судна
Сьогодні, 03:00

Економіка

Російські пілоти бояться літати: у літаків відмовляють гальма, запчастин нема
Російські пілоти бояться літати: у літаків відмовляють гальма, запчастин нема
«Нова пошта» з вересня почне працювати ще у двох країнах ЄС
«Нова пошта» з вересня почне працювати ще у двох країнах ЄС
Румунія подвоїть транзит українського зерна через свій порт
Румунія подвоїть транзит українського зерна через свій порт
Держдеп США відреагував на провокації Росії щодо турецького судна
Держдеп США відреагував на провокації Росії щодо турецького судна
Стрімке падіння рубля: центробанк Росії збирає термінову нараду
Стрімке падіння рубля: центробанк Росії збирає термінову нараду
Renault продає у Росії бізнес своєї дочірньої компанії
Renault продає у Росії бізнес своєї дочірньої компанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
26K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
21K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
19K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
16K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
15K
Ексневістка Ющенка зганьбилася на вечірці в Монако (відео)

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту