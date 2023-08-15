Російські пілоти бояться літати: у літаків відмовляють гальма, запчастин нема

Авіаперевізники вимагають від персоналу не вносити дефекти техніки в бортові журнали і вимикати непрацюючі гальма

Авіакомпанії країни-агресора дедалі сильніше відчувають наслідки санкцій, запроваджених через війну в Україні. Парк іноземних лайнерів, що залишився, поступово стає непридатним через відсутність якісного обслуговування і неможливість придбати необхідні запчастини. Про це пише російська агенція «Інтерфакс».

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У понеділок авіакомпанія Red Wings запросила додатковий літак у авіакомпанії «Ікар», щоб вивезти пасажирів затриманих рейсів з Єкатеринбурга до Анталії та назад після виходу з ладу одразу двох повітряних суден Boeing-777.

На виліт в обох напрямках очікують по 410 людей, уточнили в пресслужбі Red Wings. Рейс з Анталії до Єкатеринбурга мав вирушити ще 12 серпня. Тобто люди чекають уже майже дві доби. Що саме зламалося у літаках, не уточнюється. Уральська транспортна прокуратура розпочала перевірку діяльності авіакомпанії щодо надання послуг пасажирських перевезень.

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Це вже не перша затримка рейсів у Red Wings цього літа. Одинадцять днів тому 86 росіян не могли 11 годин вилетіти з Єкатеринбурга до Астани. Причину влада так і не називала.

Раніше 29 липня більш ніж на 8 годин «через позапланове технічне обслуговування» було затримано рейс Red Wings з Уфи до Алма-Ати. А 21 липня 411 пасажирів цієї авіакомпанії понад 7 годин чекали вильоту з Єкатеринбурга до Анталії.

Позаштатні ситуації почали й у інших російських авіакомпаній. Так, 4 серпня на 8 годину було затримано рейс Smartavia з Челябінська до Санкт-Петербурга. Повідомлялося, що це сталося «з технічної причини, за рішенням авіакомпанії».

З весни 2022 авіаперевізники вимагають від персоналу не вносити дефекти техніки в бортові журнали, внаслідок чого літаки часто літають несправними. Також повідомлялося, що пілоти «Аерофлоту» почали відключати гальма, які відмовили, через неможливість їх замінити.

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«Російське «авось» працює і в авіації. Зрозуміло, що літати може страшно, але, на жаль, так у багатьох авіакомпаніях країни зараз відбувається», – зазначав колишній пілот авіакомпанії Nordwind.

Росіяни хочуть, але не можуть побудувати літаки

На початку серпня глава держкорпорації «Ростех» Сергій Чемезов доповів диктатору Володимиру Путіну про те, що з 2025 року російські авіакомпанії будуть втрачати іноземні літаки, що залишилися в них, оскільки лайнерам будуть необхідні «капітальні ремонти і так далі».

Наразі вітчизняні перевізники змушені розбирати кілька бортів на запчастини, щоб підтримувати льотну придатність наявних літаків. Громадянській авіації «дуже потрібні» вітчизняні лайнери, заявив Чемезов Путіну, проте поки що масштаби виробництва більш ніж скромні.

За даними Росстату, у першій половині 2023 року в Росії було випущено лише два важкі цивільні літаки: один у лютому, другий – у червні. Обсяги випуску SSJ-100 утричі відстають від плану. Через відмову в постачанні імпортного обладнання замість 19 машин корпорація «Іркут» зможе випустити лише 6. Пасажирські літаки Іл-114-300, які планували використовувати для регіональних польотів, також не встигнуть випустити вчасно.

За прогнозом експертів Oliver Wyman, до 2026 року Росія ризикує позбутися половини з 736 лайнерів, які є зараз.

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Нагадаємо, у Калінінградській області Росії 12 серпня розбився російський літак Су-30. Про це повідомляють російські ЗМІ. Російське міноборони також підтвердило цю інформацію. Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала технічна несправність.