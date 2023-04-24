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Скільки людей Україна повернула з полону: дані від президента

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки людей Україна повернула з полону: дані від президента
Україна вже звільнила з полону 2238 осіб
фото: СБУ

Окупанти катують українських полонених

З початку повномасштабної війни Україна звільнила понад дві тисячі людей з російського полону. Серед них 140 – мирні жителі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Естонії Каєю Каллас.

«За цей час ми звільнили з полону 2238 осіб. Центр працює щодня, 24 на 7. Із цих 2238 – 140 осіб це цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних», – розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що окупанти катують українських полонених. 

Раніше Координаційний штаб повідомляв, скільки повернутих з полону українців вважалися зниклими безвісти.

До слова, триває 425-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив приблизно 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ворог активно використовує авіацію, застосовує крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. 

Теги: полон обмін полоненими Україна росія

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