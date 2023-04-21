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Скільки повернутих з полону українців вважалися зниклими безвісти: дані Координаційного штабу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки повернутих з полону українців вважалися зниклими безвісти: дані Координаційного штабу
Обмін полоненими 16 квітня 2023 року
фото: Координаційний штаб

Україна вже повернула з полону РФ 2235 осіб

Майже 20% з понад 2000 повернутих з полону українців мали статус зниклих безвісти. Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко під час круглого столу в Military Media Center.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з полону РФ 2235 осіб, близько 20% мали статус зниклих безвісти, хоча не було жодного підтвердження і доказових фактів того, що вони перебувають у полоні.

«Якщо є хоч маленька надія, що людина жива, ми вимагатимемо від російської сторони повернення її додому. Робота не припиниться, допоки ми не повернемо усіх, живих і загиблих», – зазначив Охріменко.

Раніше повідомлялося, що Україна розробляє новий спосіб верифікації військовополонених.

До слова, триває 422-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», вісім із них було знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: війна полон військові

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