Полонений «Вагнерівець», який штурмував позиції ЗСУ під Бахмутом, піде під суд

Українські захисники взяли окупанта у полон наприкінці грудня минулого року під час боєзіткнення на Бахмутському напрямку

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика російської приватної компанії «Вагнер», який брав участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Українські захисники взяли окупанта у полон наприкінці грудня минулого року під час боєзіткнення на Бахмутському напрямку. За даними слідства, зловмисником є 23-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії, який відбував покарання в Тюменській виправній колонії РФ за зґвалтування.

У жовтні минулого року представники «Вагнера» запропонували йому ввійти до складу російської приватної компанії для участі у війні проти України. За умовами «контракту» йому пообіцяли 200 тис. рублів та «ануляцію» судимості.

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Уже через місяць він разом з іншими засудженими, які приєдналися до угруповання «Вагнер», прибув до Ростова, де отримав військову форму, зброю та боєприпаси. Потім найманців відправили на «тренувальний полігон», який дислокується на тимчасово окупованій території Луганської області. Втім, через відсутність інструкторів з бойової підготовки, «навчальний курс» так і не відбувся.

На початку грудня минулого року фігуранта у складі окупаційного угруповання перекинули на східний фронт. Але пробув він там недовго. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство). Зловмисник перебуває під вартою. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми.

Тим часом, «Вагнерівця» Азамата Улдарова, який зізнався у вбивстві 400 людей із Бахмута, затримали російські силовики. Його доставили до слідчого відділу Ленінського району Саратовської області.